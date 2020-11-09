Нужен ли диплому о высшем образовании срок годности

Дипломы должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. Такое мнение спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова недавно разлетелось по Cети и наделало много шума, превратившись в "инициативу".

О чем же, в действительности, шла речь и нужен ли дипломам срок годности? Все разъяснил сам спикер.

- Существует давняя идея одного из ведущих мировых аналитиков, писателей-футурологов Нассима Талеба: общественные институты должны создаваться со сроком годности. Я в целом эту идею поддерживаю, - рассказал "РГ" Песков. - Как могут эволюционировать образовательные институты? Одна из тенденций - переход от единожды выданных дипломов к тому, что называется "дипломом по требованию".

По мнению Пескова, людям будет выгоднее и удобнее иметь диплом, который носит, так скажем, вечнозеленый характер. Диплом, в котором содержатся отметки об актуальных знаниях человека, необходимых ему в работе, факты повышения квалификации, освоения новых компетенций. При этом фундаментальные знания, получаемые за время учебы в университете, являются ключевым преимуществом современных систем образования, особенно российской системы образования, подчеркивает спикер.

"Никаких инициатив нет. Но в мире, возможно, произойдет естественная эволюция цифрового диплома в диплом по требованию, которая займет 5-10 лет", - уточнил Дмитрий Песков.

То, что знания устаревают - действительно проблема. Как еще ее можно решить?

- Диплом действительно не говорит о том, что человек умеет делать здесь и сейчас. Но он и не должен. Для этого существует система квалификаций и их подтверждения, - прокомментировал ситуацию гендиректор Национального агентства по развитию квалификаций (НАРК) Александр Лейбович. - Но сейчас в России все еще действуют системы квалификационных характеристик советского образца, которые не обновлялись 20, а то и 30 лет, и это мешает вводить новые, у которых как раз есть "срок годности" - 3-5 лет.

Диплом не показывает, что человек умеет здесь и сейчас. Но он и не должен. Для этого есть система квалификаций и их подтверждения

Разговор о том, что диплом требует подтверждения - разговор именно об оценке конкретных квалификаций на основе профстандартов.

Как рассказала завкафедрой философии образования философского факультета МГУ Елена Брызгалина, подобные тренды эксперты обсуждают уже давно.

- Имеется в виду уход от бумажных дипломов к электронным с возможностью если не заменить, то дополнить их различными сертификатами, - уточнила Елена Владимировна. - Концепция "образование в течение жизни" становится сегодня не просто теоретической идеей, а практической необходимостью.