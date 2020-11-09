Объявление о конкурсе работ, представляемых на соискание премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники для молодых ученых

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2010 г. № 601, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 20 августа 2014 г. № 834, от 16 июля 2015 г. № 712, от 9 апреля 2016 г. № 279 и от 28 сентября 2018 г. № 1152, Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники для молодых ученых.

Представление работ производится в соответствии с указанным Положением и Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к оформлению прилагаемых к работе на соискание премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых документов. Перечень размещается на сайтах "Российская газета" и Минобрнауки России.

Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Перечне требованиями, принимаются лично от авторов или их доверенных лиц в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д. 21, каб. 134, с даты публикации настоящего объявления в "Российской газете" до 20 февраля 2021 года.

В здании действует пропускная система. В связи с этим прием работ осуществляется строго по предварительной записи по телефону (за один день).

Контакты для справок:

Синявская Анастасия Сергеевна, (495) 547-12-59 (доб. 3815), sinyavskayaas@minobrnauki.gov.ru;

Терехина Алина Алексеевна, (495) 547-12-59 (доб. 3823), terekhinaaa@minobrnauki.gov.ru.

Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не принимаются. Представленные материалы авторам не возвращаются.