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09.11.2020 17:55
Рубрика: Общество

Разработан безошибочный метод определения подлинности вина

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Австралии и США разработали метод определения аутентификации вина, который позволит впервые в истории виноделия создать систему защиты региональных брендов и избавить рынок от фальсифицированных напитков.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как сообщается в издании Food Chemistry, исследователи протестировали четыре вида вина, изготовленные из винограда сорта "каберне совиньон". Он был собран в различных регионах Франции и Австралии, но несмотря на это, ученые стопроцентно "угадали", в какой именно местности произведено то или иное вино.

Удалось это с помощью метода флуоресцентной спектроскопии, который предложили использовать ученые из Университета Аделаиды. Метод нацелен на определение спектров флуоресцентного свечения молекул, для каждого образца он, по словам специалистов, свой, уникальный, как отпечатки пальцев на руках человека. В сочетании с использованием алгоритма машинного обучения он оказывается мощным методом аутентификации.

"Аутентификация вина поможет избежать неопределенности в отношении маркировки вин в зависимости от их происхождения, сорта или урожая, - говорится в пресс-релизе университета. Простой прибор, адаптированный для данных целей, может определять происхождение вина.

Новая технология может быть использована в винодельческой промышленности также при фенольном анализе, анализе цвета вина или для обнаружения запаха дыма. А информацию, полученную из данных флуоресцентной спектроскопии, можно собрать в библиотеку химических маркеров для идентификации молекул, которые различают вина из разных регионов.

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