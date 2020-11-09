Памфилова: Путин поручил вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра" на выборах

Президент Владимир Путин поручил вернуться к решению вопроса о снижении так называемого "муниципального фильтра" на выборах глав регионов. О таком решении сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова по итогам встречи с главой государства 6 ноября.

В интервью ТАСС она напомнила, что ранее по поручению Путина была образована рабочая группа по изменению избирательного законодательства. Однако пока ситуация остается "замороженной". Памфилова рассказала, что продолжает "писать письма в регионы с просьбой снизить фильтр, но пока далеко не все руководители, желающие в дальнейшем переизбираться, охотно идут на то, чтобы слегка усложнить жизнь себе, но облегчить ее своим потенциальным конкурентам".

В итоге высокий уровень "муниципального фильтра", по словам главы комиссии, не позволяет ряду кандидатов, обладающих доверием и поддержкой граждан, собрать необходимое число подписей для выдвижения. И это, считает она, "приводит к снижению здоровой конкуренции, падению интереса к выборам со стороны жителей регионов, и, в конечном итоге, снижает ответственность избранного лица и качество его управления".

Выслушав сообщение об этой проблеме, президент, по словам Памфиловой, поручил вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра". "И я надеюсь, что, по крайней мере, какая-то точка будет поставлена в этом вопросе", - отметила глава ЦИК.