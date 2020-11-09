Памфилова раскритиковала голосование по почте в США

Новости

В Москве продолжается рост новых случаев коронавируса 11:10
Росреестр создаст "цифрового помощника" для регистрации прав недвижимости 11:09
Якушев сменил Цуканова на посту полпреда президента в УФО 11:08
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты 10:57
Глава Ижевска вылечился от коронавируса 10:55
"Сириус" открыл программу для школьников Индии и России 10:44
Экс-футболист "Анжи" Это'о попал в больницу после ДТП 10:35
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Москве 10:22
Красноярец попытался продать на запчасти угнанный из аэропорта экскаватор 10:20
РФПИ начал кампанию в соцсетях по продвижению вакцины "Спутник V" 10:19
У мэра Владивостока диагностировали COVID-19 10:19
Памфилова: Путин поручил вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра" на выборах 10:12
В Туве запретили банкеты и ограничили число гостей в ЗАГСах 10:05
Бирюков: Благоустройство у станции БКЛ "Улица Новаторов" выполнено на 70% 09:58
В Воронеже солдат расстрелял сослуживцев, трое погибли 09:43
СК РФ взял на контроль дело подростка, напавшего на родных в Петербурге 09:42
На Алтае два рецидивиста пойдут под суд за хищение 8 кг взрывчатки 09:32
Еще 3313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:22
В Подмосковье задержали вора, кравшего товары в магазине с помощью магнита 09:21
В Башкирии для жителей старше 65 лет введут режим самоизоляции 08:49
Предприниматели столицы встретятся с экспертами ресторанного бизнеса 08:48
СМИ: США готовят новые санкции против Ирана 08:44
В Приамурье из-за COVID-19 отменили хоккейный матч с КНР 08:24
В Малайзии закрылись все школы из-за новой вспышки коронавируса 07:35
Меланья Трамп призвала к честному подсчету голосов 07:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 10:26
Рубрика: Власть

Памфилова раскритиковала голосование по почте в США

Текст: Татьяна Замахина
Проведение голосования по почте в США открывает "необъятные просторы" для возможных фальсификаций на выборах, об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в интервью ТАСС.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Она также объяснила, что из-за такого риска от данного способа голосования было решено отказаться в России.

Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента/ТАСС
Владимир Путин высоко оценил работу ЦИК в условиях пандемии

"В свое время мне пришлось тщательно изучить опыт голосования по почте в США, - рассказала председатель ЦИК. - Для меня вывод однозначный: этот анахронизм в американском варианте открывает необъятные просторы для возможных фальсификаций".

В числе возможных нарушений она перечислила неоднократное голосование, пропажу "неугодных" бюллетеней, "засилье мертвых душ". И в целом, по ее словам, речь идет об отсутствии системного контроля за всем процессом голосования по почте.

В связи такими рисками с Памфилова настояла на отказе от голосования по почте в России, хотя российское законодательство это предусматривает. "И оказалась права, - убедилась глава ЦИК, - то, что сейчас происходит в США, лучшая тому иллюстрация".

Она привела данные экспертов о том, что при голосовании по почте в 32 штатах отсутствуют необходимые меры, обеспечивающие безопасный процесс голосования по почте. "Из них в 15 штатах нет даже процедур по проверке адресов избирателей, а в 17 - не действует и система проверки подписей", - подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова согласилась с мнением политического активиста Грега Баттерфилда, который считает избирательную систему США "пережитком эпохи рабовладения, в которой коллегия выборщиков подвержена манипуляциям".

"Впрочем, это дело самих американцев, мы им не указ, - заметила она. - Но и они пусть оставят нас в покое со своими нравоучениями - сами разберемся. Если что, наш народ подскажет".

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Внешняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Перечислены ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части