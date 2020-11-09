Памфилова раскритиковала голосование по почте в США

Она также объяснила, что из-за такого риска от данного способа голосования было решено отказаться в России.

"В свое время мне пришлось тщательно изучить опыт голосования по почте в США, - рассказала председатель ЦИК. - Для меня вывод однозначный: этот анахронизм в американском варианте открывает необъятные просторы для возможных фальсификаций".

В числе возможных нарушений она перечислила неоднократное голосование, пропажу "неугодных" бюллетеней, "засилье мертвых душ". И в целом, по ее словам, речь идет об отсутствии системного контроля за всем процессом голосования по почте.

В связи такими рисками с Памфилова настояла на отказе от голосования по почте в России, хотя российское законодательство это предусматривает. "И оказалась права, - убедилась глава ЦИК, - то, что сейчас происходит в США, лучшая тому иллюстрация".

Она привела данные экспертов о том, что при голосовании по почте в 32 штатах отсутствуют необходимые меры, обеспечивающие безопасный процесс голосования по почте. "Из них в 15 штатах нет даже процедур по проверке адресов избирателей, а в 17 - не действует и система проверки подписей", - подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова согласилась с мнением политического активиста Грега Баттерфилда, который считает избирательную систему США "пережитком эпохи рабовладения, в которой коллегия выборщиков подвержена манипуляциям".

"Впрочем, это дело самих американцев, мы им не указ, - заметила она. - Но и они пусть оставят нас в покое со своими нравоучениями - сами разберемся. Если что, наш народ подскажет".