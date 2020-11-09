Первые впечатления от Worms Rumble - нового перезапуска культовой серии

Серия Worms наряду с "Третьими героями" в конце 90-х - начале нулевых была широко распространена и любима отечественными геймерами. Мультиплеер через "горячий стул" собирал вокруг одного компьютера большие компании и обеспечивал азартное соперничество между участниками - эдакий Among Us своего времени.

Впоследствии разработчики из Team17 пустились в эксперименты - переводили червей в 3D, возвращали обратно в два измерения, меняли пару раз основную концепцию, но первоначального успеха повторить так и не смогли.

"Нажмите любую кнопка" - локализация пока хромает

И вот случается неожиданный анонс Worms Rumble - очередного перезапуска, где впервые за всю историю франшизы бои между беспозвоночными проходят не по очереди, а в реальном времени.

После открытого бета-теста к столь кардинальной смене курса есть несколько серьезных вопросов.

При таком геймплее Worms попросту теряют лицо, и уже точно не играются как "артиллерийская пошаговая стратегия". Визуальное и аудио-сопровождение узнаваемы - червячки так же кривляются, отпускают колкости смешными голосами, стреляют из базуки и бросают друг в друга банановые бомбы. Но игровой процесс упрощен до минимума, и победа в большей степени теперь зависит от скорости рефлексов, нежели от тактических навыков и точности.

Представлено три режима - классический Deathmatch c респаунами и два варианта королевской битвы - командный (по три червя в отряде) и соло.

И надо признать, что с повальной модой на баттл-рояли авторы игры опоздали года на два минимум - сейчас почти все ниши в этом жанре заняты.

Вся задумка очень похожа на игру The Showdown Effect (2013) от создателей Magicka, быстро канувшую в лету именно по причине сложности воплощения концепта многопользовательского 2,5D-шутера.

В Worms Rumble из-за обилия взрывов и чрезмерно яркой картинки часто просто непонятно, что происходит на экране, и где именно находится ваш подопечный.

У игры критически не хватает глубины - что заметно даже на данном этапе, и этот изъян вряд ли можно исправить патчами или обновлениями контента.

И наконец, главная неожиданность - Team17 на полном серьезе планируют продавать (!) свою игру. В Steam, например, уже доступен предзаказ за 435 рублей. Это в 2020 году, в мире где баллом правят Free-to-play-проекты вроде Apex Legends, Fortnite и Call of Duty: Warzone.

Шапки, костюмы и другая "косметика"

Тем не менее в новых "Червяках" присутствует большое количество внутриигровой "косметики" - костюмов, очков, кепочек и т.д. Казалось бы, готовая для монетизации модель с условно-бесплатной схемой распространения продукта. Почему студия решила не идти по этому пути - загадка.

По итогу можно сказать, что после бета-теста Worms Rumble не вызывает особого интереса и уж точно не располагает к покупке. Кроме того, сейчас почти на всех платформах (вплоть до Google Play) на серию действуют неплохие скидки - уж лучше лишний раз прикоснуться к классике, чем тратить время и деньги на подобные эксперименты.