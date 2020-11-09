Песков отметил перегрузку системы здравоохранения в ряде регионов

Ситуация с распространением коронавируса остается тревожной, правительственный штаб занимается ей ежечасно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Были выделены дополнительные средства для этого правительством", - заметил представитель Кремля.

"Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики. Но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов", - заключил Песков.