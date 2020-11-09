Pfizer и BioNTech объявили об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID

Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer объявили об успешном прохождении разрабатываемой ими вакцины от коронавируса третьей фазы клинических испытаний. Как отмечается на сайте компании из США, препарат BNT162b2 показал "90-процентную эффективность в предотвращении COVID-19".

"Результаты показывают, что наша вакцина может помочь предотвратить COVID-19 у большинства людей, которые ее получают. Это означает, что мы на один шаг ближе к тому, чтобы потенциально предоставить людям во всем мире столь необходимый прорыв, который поможет положить конец этой глобальной пандемии", - отмечается в распространенном заявлении исполнительного директора компании Альберта Бурлы.

Впрочем, пока рано говорить о получении безопасной и эффективной вакцины, необходимо собрать дополнительные данные о реакции организма на препарат. К тому же разработчикам необходимо продемонстрировать, что вакцина может производиться в соответствии с имеющимися стандартами качества. Сбор информации будет вестись до середины ноября, затем ее передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств. Если регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы могут быть поставлены уже к концу этого года.

Напомним, третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 стартовала 27 июля. В испытаниях приняли участие около 43 тысяч человек.