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PlayStation 5 сделали суперскоростной

Текст:   Виктория Чернышева
09.11.2020,  
15:46
Фото: playstation.com Фото: playstation.com
Фото: playstation.com

Пользователи, первыми опробовавшие работу PlayStation 5, поразились скорости загрузки игр, которую продемонстрировала консоль.

Как сообщает портал IT House, тестеры закачали из интернета две игры - 6,58-гиговую Disgaea 5 и 36,6-гиговую Hokuto Musou 2. Первую PlayStation 5 загрузила за минуту 58 секунд (на консоли предыдущей версии - за 10 минут 24 секунды). Вторую - за 7 минут 1 секунду (PS4 понадобилось 58 минут 34 секунды). Таким образом, новинка оказалась в разы быстрее.

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PS5 поступит в продажу 12 ноября в США, Канаде, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Мировой релиз назначен на 19 ноября. В этот же день PlayStation 5 будет доступна и в России по цене от 37,9 тысячи рублей.

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