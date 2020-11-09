Победителями премии MTV EMA-2020 стали BTS и Niletto

Триумфатором стал корейский бойз-бэнд BTS, который первенствовал в номинациях "Лучшая песня" , "Лучшая группа", "Лучшая поддержка поклонников" и "Лучшее онлайн-выступление".
Причем, награду за выступление в режиме online вручали впервые в истории премии. Было и еще несколько новшеств. Например, если раньше награждали в номинациях "Лучший артист" и "Лучшая артистка"… То теперь, в новых европейских традициях, похоже, все больше не принимающих гендерные отличия - ее объединили в одну.
Пожалуй, не будем сейчас анализировать или критиковать это решение. Хотя впору задуматься хотя бы об одном: в номинации "Лучший артист" критики, порой, комплиментарно констатировали, что победитель удостоен наград за то, что поет мужественно, с щедрыми и властными, благородными интонациями мачо-мэна.
Именно такие голоса всегда отличали Джо Кокера. Именно за за такой тембр голоса не раз чествовали Тома Джонса или Пола Роджерса. Да и Энгельберта Хампердинка. При нынешнем подходе они, наверняка, остались бы без наград... А победила в теперь уже единой номинации американка Lady Gaga.
Очевидно, организаторы старались не обидеть часть своей аудитории и, возможно, проявили - в том смысле , как они ее понимают - некую талейрантность. Но вопрос этот все-таки, пожалуй, не бесспорный.
Две новые номинации 2020 года: "Лучший латиноамериканский исполнитель" и "Видео во имя добра". Безусловно, абсолютно справедливые: музыка латино уже все больше популярна во всем мире (да и на Grammy ее давно уже чествуют) , а добра всегда не хватает (особенно в наши непростые времена разгула COVID-19…
Отмечен как лучший и российский рэпер Niletto.
Но, увы, не приходится думать, о том, что исполнитель трека "Любимка" уже популярен во всей Европе. Нет, пока нет: победителя в номинации "Лучший российский исполнитель" выбирали телезрители канала MTV Россия.
Хотя, конечно, Niletto - по степени таланта, артистизма и мастерства - вполне мог бы стать востребованным и в Европе. Вот только поскорей бы закончилась и снова открыли границы!
Лучшее видео
DJ Khaled, при участии Дрэйка и Джастина Бибера - Popstar
Лучший артист
Lady Gaga
Лучшая песня
BTS - Dynamite
Лучшая коллаборация
Karol G, при участии Ники Минаж - Tusa
Лучший поп-исполнитель
Little Mix
Лучшая группа
BTS
Лучший новый артист
Doja Cat
Лучшая поддержка поклонников
BTS
Лучший российский исполнитель
Niletto
Лучший латиноамериканский исполнитель
Karol G
Лучший рок-исполнитель
Coldplay
Лучший хип-хоп-проект
Cardi B
Лучший электронный проект
David Guetta
Лучший альтернативный исполнитель
Hayley Williams
Видео во имя добра
H.E.R. - I Can't Breathe
Лучший Push-исполнитель
Yungblud
Лучшее онлайн-выступление
BTS - Bang Bang Con (Live)