Победителями премии MTV EMA-2020 стали BTS и Niletto

Новости

За девять месяцев 2020 года оборот розничной торговли снизился на 4,8% 14:27
Мишустин: Ни один заболевший коронавирусом не должен остаться без помощи 14:18
РЖД готовятся запустить "Ласточки" на маршруте Москва-Минск 14:12
Голландские музеи выложили в Сеть более тысячи работ Ван Гога 14:11
Умер комик Норм Кросби 14:01
В каких регионах чаще всего берут "Дальневосточную ипотеку" 14:00
Предки Джилл Байден были выходцами из Сицилии 13:56
Новый глава Архангельска Дмитрий Морев вступил в должность 13:55
Умер актер из "Фантазма" Кеннет Джонс 13:52
В Москве водитель "Газели" ударил таксиста головой об асфальт 13:52
Режиссер фильмов ужасов Джонни Кеворкян умер в 48 лет 13:47
В Румынии вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19 13:43
В Башкирии арестовали имущество экс-чиновника на 22 млн рублей 13:40
СМИ: "Ювентус" летом может продать Роналду из-за огромной зарплаты 13:20
Путин поручил сохранить объемы помощи тяжелобольным детям 13:14
В Московском зоопарке умерла медведица Мурма 13:01
В ГД внесен законопроект о создании федеральной территории "Сириус" 13:00
В Туле пройдет Международный военный кинофестиваль имени Ю. Озерова 12:58
В Москве продолжают дорожать на квартиры в новостройках 12:58
82-летняя Федосеева-Шукшина разводится с Бари Алибасовым из-за измен 12:58
В Эстонии подвергли сомнению честность выборов в США 12:56
Колледжи и вузы Подмосковья переведут на дистанционку 12:52
Путин поговорит с Асадом 12:43
В Челябинске парикмахерские закрыли за нарушение масочного режима 12:33
Инфекционист спрогнозировал срок завершения прироста случаев COVID-19 в РФ 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 14:12
Рубрика: Культура

Победителями премии MTV EMA-2020 стали BTS и Niletto

Текст: Александр Алексеев
27-я ежегодная церемония награждения MTV Europe Music Awards впервые проходила в столь необычном формате. Ее ведущими стали три участницы поп-группы Little Mix. А выступления участников церемонии шли не на одной сцене, как обычно, - в этот раз они были записаны на разных площадках Европы. Зато впервые трансляция велась на более чем 180 стран мира.

Триумфатором стал корейский бойз-бэнд BTS, который первенствовал в номинациях "Лучшая песня" , "Лучшая группа", "Лучшая поддержка поклонников" и "Лучшее онлайн-выступление".

Фото: Abdeljalil Bounhar/ AP
Вышел альбом "Секрет" с малоизвестной музыкой Эннио Морриконе

Причем, награду за выступление в режиме online вручали впервые в истории премии. Было и еще несколько новшеств. Например, если раньше награждали в номинациях "Лучший артист" и "Лучшая артистка"… То теперь, в новых европейских традициях, похоже, все больше не принимающих гендерные отличия - ее объединили в одну.

Пожалуй, не будем сейчас анализировать или критиковать это решение. Хотя впору задуматься хотя бы об одном: в номинации "Лучший артист" критики, порой, комплиментарно констатировали, что победитель удостоен наград за то, что поет мужественно, с щедрыми и властными, благородными интонациями мачо-мэна.

Именно такие голоса всегда отличали Джо Кокера. Именно за за такой тембр голоса не раз чествовали Тома Джонса или Пола Роджерса. Да и Энгельберта Хампердинка. При нынешнем подходе они, наверняка, остались бы без наград... А победила в теперь уже единой номинации американка Lady Gaga.

Очевидно, организаторы старались не обидеть часть своей аудитории и, возможно, проявили - в том смысле , как они ее понимают - некую талейрантность. Но вопрос этот все-таки, пожалуй, не бесспорный.

Фото: Александр Корольков/РГ
Петр Налич рассказал о новом альбоме Morra

Две новые номинации 2020 года: "Лучший латиноамериканский исполнитель" и "Видео во имя добра". Безусловно, абсолютно справедливые: музыка латино уже все больше популярна во всем мире (да и на Grammy ее давно уже чествуют) , а добра всегда не хватает (особенно в наши непростые времена разгула COVID-19…

Отмечен как лучший и российский рэпер Niletto.

Но, увы, не приходится думать, о том, что исполнитель трека "Любимка" уже популярен во всей Европе. Нет, пока нет: победителя в номинации "Лучший российский исполнитель" выбирали телезрители канала MTV Россия.

Хотя, конечно, Niletto - по степени таланта, артистизма и мастерства - вполне мог бы стать востребованным и в Европе. Вот только поскорей бы закончилась и снова открыли границы!

ПОБЕДИТЕЛИ MTV EMA 2020:

Лучшее видео

DJ Khaled, при участии Дрэйка и Джастина Бибера - Popstar

Лучший артист

Lady Gaga

Лучшая песня

BTS - Dynamite

Лучшая коллаборация

Karol G, при участии Ники Минаж - Tusa

Лучший поп-исполнитель

Little Mix

Лучшая группа

BTS

Лучший новый артист

Doja Cat

Лучшая поддержка поклонников

BTS

Лучший российский исполнитель

Niletto

Лучший латиноамериканский исполнитель

Karol G

Лучший рок-исполнитель

Coldplay

Лучший хип-хоп-проект

Cardi B

Лучший электронный проект

David Guetta

Лучший альтернативный исполнитель

Hayley Williams

Видео во имя добра

H.E.R. - I Can't Breathe

Лучший Push-исполнитель

Yungblud

Лучшее онлайн-выступление

BTS - Bang Bang Con (Live)

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

Главное сегодня

Кадровые перестановки в правительстве. Главное
Кремль разъяснил позицию по поздравлению избранного президента США
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
Марина Лошак: Сегодня трудно найти место столь же безопасное, как музей
На какие эксперименты идут частные театры