Победителями премии MTV EMA-2020 стали BTS и Niletto

27-я ежегодная церемония награждения MTV Europe Music Awards впервые проходила в столь необычном формате. Ее ведущими стали три участницы поп-группы Little Mix. А выступления участников церемонии шли не на одной сцене, как обычно, - в этот раз они были записаны на разных площадках Европы. Зато впервые трансляция велась на более чем 180 стран мира.

Триумфатором стал корейский бойз-бэнд BTS, который первенствовал в номинациях "Лучшая песня" , "Лучшая группа", "Лучшая поддержка поклонников" и "Лучшее онлайн-выступление".

Причем, награду за выступление в режиме online вручали впервые в истории премии. Было и еще несколько новшеств. Например, если раньше награждали в номинациях "Лучший артист" и "Лучшая артистка"… То теперь, в новых европейских традициях, похоже, все больше не принимающих гендерные отличия - ее объединили в одну.

Пожалуй, не будем сейчас анализировать или критиковать это решение. Хотя впору задуматься хотя бы об одном: в номинации "Лучший артист" критики, порой, комплиментарно констатировали, что победитель удостоен наград за то, что поет мужественно, с щедрыми и властными, благородными интонациями мачо-мэна.

Именно такие голоса всегда отличали Джо Кокера. Именно за за такой тембр голоса не раз чествовали Тома Джонса или Пола Роджерса. Да и Энгельберта Хампердинка. При нынешнем подходе они, наверняка, остались бы без наград... А победила в теперь уже единой номинации американка Lady Gaga.

Очевидно, организаторы старались не обидеть часть своей аудитории и, возможно, проявили - в том смысле , как они ее понимают - некую талейрантность. Но вопрос этот все-таки, пожалуй, не бесспорный.

Две новые номинации 2020 года: "Лучший латиноамериканский исполнитель" и "Видео во имя добра". Безусловно, абсолютно справедливые: музыка латино уже все больше популярна во всем мире (да и на Grammy ее давно уже чествуют) , а добра всегда не хватает (особенно в наши непростые времена разгула COVID-19…

Отмечен как лучший и российский рэпер Niletto.

Но, увы, не приходится думать, о том, что исполнитель трека "Любимка" уже популярен во всей Европе. Нет, пока нет: победителя в номинации "Лучший российский исполнитель" выбирали телезрители канала MTV Россия.

Хотя, конечно, Niletto - по степени таланта, артистизма и мастерства - вполне мог бы стать востребованным и в Европе. Вот только поскорей бы закончилась и снова открыли границы!

ПОБЕДИТЕЛИ MTV EMA 2020:

Лучшее видео

DJ Khaled, при участии Дрэйка и Джастина Бибера - Popstar

Лучший артист

Lady Gaga

Лучшая песня

BTS - Dynamite

Лучшая коллаборация

Karol G, при участии Ники Минаж - Tusa

Лучший поп-исполнитель

Little Mix

Лучшая группа

BTS

Лучший новый артист

Doja Cat

Лучшая поддержка поклонников

BTS

Лучший российский исполнитель

Niletto

Лучший латиноамериканский исполнитель

Karol G

Лучший рок-исполнитель

Coldplay

Лучший хип-хоп-проект

Cardi B

Лучший электронный проект

David Guetta

Лучший альтернативный исполнитель

Hayley Williams

Видео во имя добра

H.E.R. - I Can't Breathe

Лучший Push-исполнитель

Yungblud

Лучшее онлайн-выступление

BTS - Bang Bang Con (Live)