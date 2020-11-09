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09.11.2020 23:36
Рубрика: Спорт

Умчались по ленинградке

"Химки" одолели ЦСКА в Единой лиге
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8306)
В матче недели регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги подмосковные "Химки" обыграли ЦСКА - 86:78.

Первое в этом сезоне "дерби Ленинградки" прошло при пустых трибунах Баскетбольного центра в Химках в соответствии с ограничениями, введенными властями Московской области. Но от того оно получилось не менее эмоциональным.

Фото: Пресс-служба АСБ
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Первая половина прошла в довольно плотной борьбе. В стартовой четверти ЦСКА ушел в небольшой отрыв - 18:12. А вот следующая десятиминутка получилась абсолютно равной - 23:23. Таким образом, на большой перерыв команды ушли при счете 41:35 в пользу армейской команды. А удивительнее всего к этому моменту выглядела статистика лидера "Химок" Алексея Шведа, набравшего лишь одно очко.

Не найдя бросок, Швед принялся дирижировать игрой своей команды передачами. Его усилиями, а так же центрового Грега Монро (28 очков за матч) "Химки" не только догнали соперника, но и вышли вперед. И преимущества не отдали до самого конца встречи.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы БК "Химки" Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА

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