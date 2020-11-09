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09.11.2020 21:29
Рубрика: Власть

Американские ценности

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Выборы в США закончены, результаты известны. Можно разбирать прошедшее шоу.
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Шоу началось с избранием Трампа. Все констатировали небывалый стиль президента. Твит-политика. Прямые обращения к Городу и Миру, подчеркнуто грубые, агрессивные, "троллящие". Разбрасывание сора из вашингтонской избы. Трамп явно и сознательно ХОТЕЛ умножить ряды врагов - и "счастье - это когда тебя понимают"! В "фейк-ньюс" (так он не без оснований обозначил все ведущие СМИ) еще до выборов-2016 возникла трампофобия и усилилась после избрания Трампа. Фактически президент и его враги только ПОМОГАЛИ-РАЗВРАЩАЛИ друг друга. "Вместе делаем общее дело".

Трамп явно и сознательно ХОТЕЛ умножить ряды врагов

Трамп чувствует себя как рыба в воде только в кипятке. Вот он и "зажигал". Демшиза, с одной стороны, его фанаты ("трампшиза"), с другой стороны, питали друг друга и его энергией ненависти, энергией отталкивания. Замкнутый контур этой ненависти стал ареной политики при Трампе.

Обычная в США конкуренция Ослов и Слонов ("тупо-" и "остроконечников") превратилась в холодную гражданскую войну Алой и Белой Розы. Трамп никогда не был, демонстративно не хотел стать тем, кем ОБЯЗАН: Президентом-всех-американцев, Первым джентльменом, символом Единства Нации. Все наоборот. Первый Неджентльмен. Символ Раскола Нации. Раскол с лицом Трампа. Причем раскол не как СРЕДСТВО решения каких-то проблем, а как САМОЦЕЛЬ в пиар-игре.

Трамп реальный Лидер не только "трампшизы", но и Демшизы: они организовались и конституировались только вокруг него - против него. Демшиза ждала-жаждала дня Реванша. Трамп ждал-жаждал дня их Окончательного Разгрома. И настал Этот День. "И был вечер, и было утро - первый вторник после первого понедельника".

Фото: AFP/Angela Weiss
Байден выступил с обращением к нации

И та же самая "игра в сшибку", естественно, продолжилась после выборов. Требования Трампа "остановить пересчет голосов" везде, где он проигрывает, иски в суды ко всем "неправильным штатам" - все это, конечно, просто азартная инерция борьбы, когда понизить ставку невозможно.

Но отложим мотивы сторон, посмотрим на ситуацию ФОРМАЛЬНО. Президент США публично подвергает "сомнению" (а по сути - отрицает!) процедуру Честных Выборов Президента в своей стране.

Такую "Цену Победы" он готов платить. Платить - из кармана Америки. Ведь США объединены не моноэтносом - его нет. Не монорелигией - ее тоже нет. Не полицейской силой - она не построена вертикально, в каждом штате своя. Конечно, де-факто страну соединяет валюта, экономический интерес (у разных групп - очень разный!), традиции (тоже очень разные у тех, для кого Вашингтон - Отец-основатель, и тех, для кого он Отец-рабовладелец...).

Но прежде всего США - Соединенные Законом Штаты. Юридически процедурная общность людей. Базовая аксиома: страна построена так, "как если бы" в ее основе лежали честные, прозрачные, проведенные четко по правилам ВЫБОРЫ. Данная ПРЕЗУМПЦИЯ - основа и Идеологии "Свободной Страны" и легитимности всех властей, от президента до шерифа округа.

Аксиоматика (основа Самосознания, Главная Скрепа) - не обсуждается. Есть она - есть Америка, нет ее - нет Америки. Трамп невольно выступил в роли Лобачевского-Эйнштейна. Заявив о МАССОВОЙ НЕЧЕСТНОСТИ ВЫБОРОВ он - если опять же ВСЕРЬЕЗ отнестись к этим словам - сделал заявку на РАЗРУШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА США. Не больше не меньше.

Причем концепции Нового Пространства, "теории политической относительности", "невашингтоновой геометрии" он, естественно, не предложил. Какой должна быть Америка, если она перепилит свои корни, усомнится - по прецеденту - в привычных выборах президента?

Если бы проиграли демократы, то они бы, скорее всего, "по-трамповски" отрицали легитимность выборов

Как после этого стране жить ДАЛЬШЕ?

Конечно, за горизонт Трамп не заглядывает. Задача - чисто тактическая: "не признАю поражение". И формулу А. Гора, в 2000 г. после тщательного, ручного пересчета голосов во Флориде, поздравившего своего победителя Буша словами "это - Америка и мы ставим страну впереди партий", от Трампа мы едва ли услышим.

Однако проблема не в особенностях капризного, эгоцентричного и эксцентричного "гения Д. Трампа" (самооценка). А в том, что этот авторитарный шоумен-популист, психологически отторгающий государственные институты США, пришел ВОВРЕМЯ. Выразил, показал "Дух Момента". Ведь его полностью поддерживает Республиканская партия - "колеблется вместе с лидером".

В фактическом "отрицании Америки" его поддерживают миллионы вполне искренних патриотов США, поднимающих над домом звездно-полосатый флаг.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Fox News: Трамп назвал условие признания поражения на выборах

Ну, а уж американская Демшиза с их "новоязом" или шпана из числа черных расистов - куда бОльшие трамписты, чем Трамп. И если бы проиграли демократы, то они бы, скорее всего, "по-трамповски" отрицали легитимность выборов, т.е. опять же Генетического Кода Америки. И вполне возможны стали бы обещанные "погромы".

Ок. Так ПОЧЕМУ трещит "дней Америки связующая нить"? Непосильное бремя Сверхдержавы. "Общий кризис капитализма" - "Нью-Йорк город контрастов". Изменения демографии. Тень Китая над США. Кризис ханжеских дискурсов политкорректности и отсутствие новых дискурсов. Все эти ингредиенты супа и вскипятил на пиар-огне Трамп...

Сейчас он уйдет. Видимо, уйдет МИРНО. Проиграв в суде, Трамп, понятно, подчинится - "к восстанию" звать не станет. Но Трамп, конечно, ОСТАЛСЯ: уважение к политическим ценностям и процедурам, похоже, подорвано сильно. Раскол Америки, игра с 0 суммой, взаимная жажда мести - все на месте. Сможет ли Байден сгладить рваные края (в том числе в своей партии!), вернуть силу мощному Центру Америки?

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