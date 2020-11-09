Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал договор с США о расширении сотрудничества в сфере обороны. В документе прописаны условия пребывания американских военнослужащих на польской территории - от налогов и права на ношение оружия до охраны окружающей среды и возможности уголовного преследования.

Напомним, что 29 июля Пентагон заявил о выводе почти 12 тысяч американских солдат из Германии. 6,4 тысячи военнослужащих вернутся в США, а остальные будут переброшены в другие европейские страны. Одновременно министр обороны США Марк Эспер сообщил о создании в Польше командования пятого корпуса сухопутных войск.

Но произойдет это только после подписания соглашения о сотрудничестве между Польшей и США в области обороны и, самое главное, договоренности о распределении расходов. Согласно этому документу, количество американских военнослужащих в Польше достигнет 5,5 тысячи человек. Их содержание обойдется польским налогоплательщикам в 500 миллионов злотых. В рамках соглашения, Варшава обязалась за свой счет создать условия для базирования 20 тысяч американских военнослужащих и всю необходимую инфраструктуру, например, базы для беспилотных летательных аппаратов, склады для оборудования и учебные базы.

По данным издания Rzeczpospolita, соглашение предусматривает совместную эксплуатацию 19 уже существующих польских объектов, а также включает в себя список из 114 проектов, создание которых будет реализовано за счет польского бюджета. Например, на существующем с 1946 года, созданном еще советскими войсками, полигоне в Дравско-Поморске на границе с Германией будет действовать совместный центр боевой подготовки. А на построенном в 1939 году нацистами в немецком городе Бреслау военном аэродроме, ныне - одном из крупнейших польских гражданских аэропортов Вроцлав-Страховице, организуют отдельный терминал, на котором разместится погрузочно-разгрузочная база.

Созданная в 1957 году в Польской Народной Республике авиабаза в Ласке станет штабом беспилотной эскадрильи, для чего там нужно будет возвести ангары для 12 беспилотных летательных аппаратов. "Неизвестно, какая нагрузка ляжет на бюджет", - пишет издание. Кроме того, Польша отказалась от уголовного преследования американских военнослужащих, прибывающих на территории страны за исключением особо серьезных преступлений. Судить их будут американские суды. При этом военнослужащие США получают право контролировать, оборонять свои базы и поддерживать и восстанавливать свои порядки там.