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09.11.2020 15:05
Рубрика: Общество

Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов

В некоторых регионах, где показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией превышают средний по стране, необходимо ужесточить ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Она отметила, что в ряде субъектов РФ в торговых центрах и общественном транспорте более 50% граждан ходят без защитных масок и перчаток. В частности, такие данные имеются по Пензенской области, а также Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республикам.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что в 56 российских регионах был установлен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00, ограничительные мероприятия для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями введены в 59 регионах, а режим дезинфекции усилили в 61 субъекте.

По словам Поповой, в таких регионах, как Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Костромская, Пензенская, Сахалинская и Иркутская области, а также республиках Коми, Ингушетия, Хакасия, КЧР и Забайкальском крае административные санкции почти не применяются, не установлены необходимые ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, при этом показатели заболеваемости COVID-19 там превышают среднероссийский уровень.

"Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточные, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней", - подчеркнула Анна Попова.

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