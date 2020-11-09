Попова указала на заболеваемость COVID в регионах, не соблюдающих ограничения

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается крайне напряженной, сказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве по коронавирусу. Темпы распространения выше средних по стране в тех регионах, которые не выполняют рекомендованные Роспотребнадзором ограничительные меры.

"Рекомендации о введении ограничительных мер в регионах Роспотребнадзор выпустил две недели назад, но до сих пор в транспорте и торговых точках ряда регионов, например, Карачаево-Черкесии и Пензы, более половины людей без масок. Ограничения по ночной работе баров и увеселительных заведений ввели 56 субъектов, меры самоизоляции для граждан старше 65 лет - 59 регионов, то есть чуть более половины", - уточнила Анна Попова.

По ее словам, в тех регионах, где административные санкции к нарушителям не применяются, либо предложенные ограничения не вводятся в полном объеме, сохраняются показатели распространения COVID-инфекции выше средних по России. В числе этих регионов Попова назвала Магаданскую, Архангельскую, Пензенскую, Костромскую области, Сахалин, республику Коми, Хакасию, Забайкальский край и некоторые другие регионы.

"При абсолютно четких показателях, говорящих о том, что необходимо вводить дополнительные меры - в ряде регионов этого не происходит", - констатировала Попова.