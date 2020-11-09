Попова: Заболеваемость COVID-19 снижается в двух регионах

Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с 1 сентября вырос до 12 случаев на 100 тыс. человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения находятся сегодня два субъекта Российской Федерации, стабилизации - 31, замедления эпидпроцесса - 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах", - сказала главный санитарный врач России. И добавила, что весь октябрь коэффициент распространения коронавируса в России составлял около 1,1, а в сентябре этот показатель равнялся единице, добавила Попова. То есть каждый из заболевших еще заражает человека.

По словам главы Роспотребнадзора, в целом по стране с 1 сентября суточный показатель заболеваемости значительно вырос с 3,8 случая на 100 тысяч населения до 12 на сегодняшний день. Одна из существенных причин - несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

"В течение недели работает постановление главного государственного санитарного врача, которым масочный режим введен как обязательный на всей территории РФ в транспорте и в местах массового скопления людей, - напомнила Попова. - Однако на сегодняшний день в разных субъектах не везде обеспечивается стопроцентный контроль, хотя он возложен на высших должностных лиц субъектов РФ. У нас есть субъекты, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения в транспорте и в местах массового скопления", - сообщила глава Роспотребнадзора на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.