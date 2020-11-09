Предки Джилл Байден были выходцами из Сицилии

У супруги американского политика Джона Байдена, Джилл, обнаружились итальянские корни. Эта новость пришла из крошечного сицилийского городка. Неизвестные ранее подробности биографии 69-летней Джилл Байден, в девичестве - Джейкобс, стали достоянием общественности благодаря Марио Сарика, куратору этно-антропологического музея в городе Джессо, входящего в Мессину (область - Сицилия).

Cарика продемонстрировал документы, подтверждающие что прадеда госпожи Байден, звали Плачидо Джиакоппо. Он, как и многие другие итальянцы, в 1900 году перебрался в поисках лучшей жизни в США, покинув родной Джессо. За Плачидо почти сразу последовали члены его семьи: жена Анджела и четверо детей, среди которых был и двухлетний Джилл Доменико. После переезда в Америку его итальянская фамилия из Джиакоппо трансформировалась в американскую Джейкобс, а имя из Доменико - в Доменик.

Выяснилось также, что среди жителей Джессо, население которого составляет всего 500 человек, значится восьмиюродная кузина Джилл Байден, Катерина Джиакоппо. 64-летняя синьора Катерина живет одна на небольшое пособие в доме на холме, занимается домашним хозяйством. Она с радостью приглашает свою американскую кузину в гости.