Приусадебные хозяйства избавят от переоформления документов на землю

Переоформлять документы на земельный участок не обязаны будут их владельцы, пожелавшие обустроить около дома курятник или завести козу. Росреестр разработал проект поправок в Земельный кодекс и закон о госрегистрации недвижимости, которые освобождают собственников от такой обязанности.

Поводом для разработки стало недавнее решение Конституционного суда. В КС пожаловалась жительница Забайкальского края, которую оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что на собственных участках она держала кур, уток, свиней и коз. Участки относятся к категории земель населенных пунктов и их разрешается использовать для "размещения индивидуального жилого дома", указали местные органы власти. Женщина ссылалась на то, что по правилам землепользования и застройки города Читы предусмотрена возможность возведения на участках построек для содержания скота и птицы, это является вспомогательным видом их использования и хозяйка вольна выбирать любой вид без дополнительных разрешений. Но суды не поддержали ее, указав, что собственница должна была внести изменения в ЕГРН.

Конституционный суд, однако, встал на сторону владелицы подсобного хозяйства и нашел неопределенность в законах. "Существовала ответственность за нецелевое использование земельного участка, однако закон не предусматривал обязанность внесения сведений в реестр о вспомогательных видах разрешенного использования", - поясняет член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Существует ответственность за нецелевое использование участка, но законной обязанности для его владельца вносить изменения в ЕГРН - нет

Законопроектом, который разработан Росреестром, предлагается дополнить Земельный кодекс положением о том, что внесение в ЕГРН сведений о предусмотренных зонированием территорий вспомогательных видах разрешенного использования участка не требуется. Если в ЕГРН нет сведений о виде использования участка или вообще об этом участке, то видом его разрешенного использования должен считаться тот, который указан в правоустанавливающем документе, выданном до вступления в силу закона о госрегистрации прав.