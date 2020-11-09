Путешественникам предложили новый вид туризма в России

Новости

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности 11:26
В Москве продолжается рост новых случаев коронавируса 11:10
Росреестр создаст "цифрового помощника" для регистрации прав недвижимости 11:09
Якушев сменил Цуканова на посту полпреда президента в УФО 11:08
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты 10:57
Глава Ижевска вылечился от коронавируса 10:55
"Сириус" открыл программу для школьников Индии и России 10:44
Экс-футболист "Анжи" Это'о попал в больницу после ДТП 10:35
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Москве 10:22
Красноярец попытался продать на запчасти угнанный из аэропорта экскаватор 10:20
РФПИ начал кампанию в соцсетях по продвижению вакцины "Спутник V" 10:19
У мэра Владивостока диагностировали COVID-19 10:19
Памфилова: Путин поручил вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра" на выборах 10:12
В Туве запретили банкеты и ограничили число гостей в ЗАГСах 10:05
Бирюков: Благоустройство у станции БКЛ "Улица Новаторов" выполнено на 70% 09:58
В Воронеже солдат расстрелял сослуживцев, трое погибли 09:43
СК РФ взял на контроль дело подростка, напавшего на родных в Петербурге 09:42
На Алтае два рецидивиста пойдут под суд за хищение 8 кг взрывчатки 09:32
Еще 3313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:22
В Подмосковье задержали вора, кравшего товары в магазине с помощью магнита 09:21
В Башкирии для жителей старше 65 лет введут режим самоизоляции 08:49
Предприниматели столицы встретятся с экспертами ресторанного бизнеса 08:48
СМИ: США готовят новые санкции против Ирана 08:44
В Приамурье из-за COVID-19 отменили хоккейный матч с КНР 08:24
В Малайзии закрылись все школы из-за новой вспышки коронавируса 07:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 10:32
Рубрика: Экономика

Путешественникам предложили новый вид туризма в России

Текст: Евгений Гайва
В Ростуризме посоветовали россиянам обратить внимание на термальные источники. Этот вид туризма популярен за рубежом, но пока не развит в России, отметили в ведомстве.
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

"Ростуризм рекомендует в этом сезоне обратить внимание на отдых на термальных источниках с точки зрения профилактики коронавируса. Оздоровление граждан, наряду с соблюдением мер предосторожности, является важным элементом снижения уровня заболеваемости", - заявили в Ростуризме.

Ростуризм назвал популярные российские направления для отдыха на Новый год

Накануне, 6 ноября руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе рабочей поездки в Тюменскую область впервые открыла сезон отдыха на термальных источниках в России. В этом регионе есть термальные источники. Но пройти оздоровительные и спа-курсы, посетить термы с горячими источниками можно также в других регионах.

В Сочи расположен крупнейший бальнеологический курорт Мацеста, в Белокурихе на Алтае действует один из крупнейших курортов России со знаменитыми радоновыми ваннами. Также отдохнуть на горячих источниках можно на Байкале и Камчатке, указали в Ростуризме.

Отдых на термальных источниках можно совмещать и с отдыхом на природе, а также с санаторно-курортным оздоровлением. Такой отдых, включая соблюдение мер безопасности, поможет укрепить здоровье и повысить иммунитет.

Как отметили в ведомстве, термальные источники обладают множеством полезных для здоровья свойств - снимают стресс, повышают иммунитет, а также обладают лечебными свойствами для суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы.

В регионах Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Краснодарский край СФО Алтайский край СФО Иркутская область ДФО Бурятия ДФО Камчатский край Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин увеличил число вице-премьеров до десяти
Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения