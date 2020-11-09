Путешественникам предложили новый вид туризма в России

В Ростуризме посоветовали россиянам обратить внимание на термальные источники. Этот вид туризма популярен за рубежом, но пока не развит в России, отметили в ведомстве.

"Ростуризм рекомендует в этом сезоне обратить внимание на отдых на термальных источниках с точки зрения профилактики коронавируса. Оздоровление граждан, наряду с соблюдением мер предосторожности, является важным элементом снижения уровня заболеваемости", - заявили в Ростуризме.

Накануне, 6 ноября руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе рабочей поездки в Тюменскую область впервые открыла сезон отдыха на термальных источниках в России. В этом регионе есть термальные источники. Но пройти оздоровительные и спа-курсы, посетить термы с горячими источниками можно также в других регионах.

В Сочи расположен крупнейший бальнеологический курорт Мацеста, в Белокурихе на Алтае действует один из крупнейших курортов России со знаменитыми радоновыми ваннами. Также отдохнуть на горячих источниках можно на Байкале и Камчатке, указали в Ростуризме.

Отдых на термальных источниках можно совмещать и с отдыхом на природе, а также с санаторно-курортным оздоровлением. Такой отдых, включая соблюдение мер безопасности, поможет укрепить здоровье и повысить иммунитет.

Как отметили в ведомстве, термальные источники обладают множеством полезных для здоровья свойств - снимают стресс, повышают иммунитет, а также обладают лечебными свойствами для суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы.