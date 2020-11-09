Путин подписал закон о Конституционном суде

Владимир Путин сам внес эту инициативу в парламент. Из нового закона следует, что председатель КС и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда.

Также судьям КС запрещено критиковать в СМИ и в интернете решения Конституционного суда, высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения.

В законе говорится, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и заместителя, может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, но для принятия решений в заседании должны участвовать не менее шести.

Расширяются и полномочия КС: теперь он будет рассматривать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, а также - по запросу президента, правительства или Верховного суда - о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Россию, если решение противоречит основам публичного правопорядка.