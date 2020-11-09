Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы.

С принятием этого закона правительство РФ получило права утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая вопросы установления и дифференциации окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих выплат, а также условий назначения этих выплат. Как заявлял ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов, вступивший ныне в силу закон "позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах и повысит прозрачность применяемых систем оплаты труда". И, что важно - приведет к росту зарплат, подчеркнул Андрей Пудов.

Одновременно кабмином должна определяться сфера деятельности государственных и муниципальных учреждений, на которую распространяются требования, а также срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствии с утверждаемыми требованиями. По заявлению замминистра труда, в первую очередь новые требования к оплате труда будут введены в здравоохранении.