Путин поручил сохранить объемы помощи тяжелобольным детям

Дети с тяжелыми заболеваниями должны получать лечение и лекарства в прежнем объеме, указал Владимир Путин. В дополнение к этому медпомощь таким детям, в том числе и за границей, будет осуществляться и за счет средств от повышения НДФЛ.

Президент поручил правительству и главам регионов сохранить объем лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.

Доклад нужно представить до февраля следующего года.

Правительство также должно обеспечить функционирование с 2021 года дополнительного механизма оказания медицинской помощи таким детям, в том числе и за рубежом при необходимости, за счет средств, поступающих после повышения НДФЛ.

Кабмин должен определить порядок оказания такой помощи, причем приоритет при принятии решений - у врачей, общественников с авторитетом в сфере охраны здоровья.

Доклад нужно представить до 15 декабря.