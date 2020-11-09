Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса

Президент поручил правительству разработать и утвердить новую стратегию развития лесного комплекса.

Доклад должен быть предоставлен до 15 января 2021 года.

В документе нужно предусмотреть перевод муниципальных котельных с мазута и угля на биотопливо, господдержку строительства объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктур для реализации инвестпроектов по созданию целлюлозно-бумажных производств в Сибири и на Дальнем Востоке, стимулирование строительства лесных дорог, создание питомников для выращивания посадочного материала лесных растений, мероприятия по научно-технической модернизации лесного хозяйства и лесной промышленности.