Путин поручил запустить информсистему по лесу

До 2023 года должна заработать на постоянной основе информационная система лесного комплекса. Такое поручение дал президент правительству.

До ввода системы в эксплуатацию следует использовать единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней.

Информационная система лесного комплекса призвана обеспечить прослеживаемость древесины от заготовки до производства продукции или до момента вывоза, оформление сопроводительных документов в электронной форме, учет сделок и мест хранения, переработки и др.