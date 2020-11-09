Путин проведет саммит ШОС

10 ноября состоится заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции. Будет принята Московская декларация. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Саммит пройдет под председательством российского президента Владимира Путина.

Участники обсудят состояние и перспективы развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам будут приняты Московская декларация и ряд других документов.

Саммит завершит председательство России в ШОС в 2019-2020 годах.