Путин утвердил запрет для омбудсмена на зарубежные счета

Уполномоченный по правам человека не сможет иметь счета в иностранных банках. Такой закон подписал президент. Ранее Владимир Путин внес такую инициативу в Госдуму в рамках реализации принятых поправок в Конституцию.

Согласно федеральному конституционному закону, омбудсменом может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в нашей стране, "имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты".

Уполномоченному нельзя иметь счета (вклады), хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за рубежом.