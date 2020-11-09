Путин утвердил запрет на зарубежные счета членам Совбеза РФ

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета.

Поправки в закон "О безопасности"​​​ внес сам Владимир Путин в рамках реализации принятых поправок в Конституцию.

Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные и ценности в зарубежных банках за пределами России.

В полномочия Совбеза добавлено пресечение действий, направленных на отчуждение части территорий России, а также призывы к таким действиям.