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09.11.2020 15:18
Рубрика: Власть

Путин утвердил запрет на зарубежные счета членам Совбеза РФ

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Поправки в закон "О безопасности"​​​ внес сам Владимир Путин в рамках реализации принятых поправок в Конституцию.

Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные и ценности в зарубежных банках за пределами России.

В полномочия Совбеза добавлено пресечение действий, направленных на отчуждение части территорий России, а также призывы к таким действиям.

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