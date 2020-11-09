Путин увеличил число вице-премьеров до десяти

Документ вносит изменения в указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", подписанный 21 января.

В числе 10 вице-премьеров - один первый заместитель председателя правительства, а также заместитель председателя правительства - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и заместитель председателя правительства - руководитель аппарата кабмина.