Путин заявил о фактической ликвидации очага терроризма в Сирии

Очаг международного терроризма в республике фактически уничтожен, заметно снижен уровень насилия, налаживается мирная жизнь, заявил Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом в формате видеоконференции. И сейчас важно вернуть на родину беженцев и внутренне перемещенных граждан.

Россия продолжает прилагать активные усилия по содействию долгосрочному урегулированию в Сирии, восстановлению ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности, подчеркнул Путин.

Президент России назвал эффективной работу в рамках Астанинского формата с участием партнеров из Ирана и Турции. "Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой ООН", - констатировал он.

Принципиально важным Путин считает постконфликтное восстановление Сирии. И, в первую очередь, возвращение на родину беженцев и внутренне перемещенных лиц - это одно из ключевых условий резолюции СБ ООН.