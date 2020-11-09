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09.11.2020 14:04
Рубрика: Власть

Путин заявил о возможности массового возвращения беженцев в Сирию

Текст: Кира Латухина
Сейчас на большей части территории Сирии наступили мир, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой - без принуждения, заявил президент России на видеоконференции с сирийским коллегой Башаром Асадом. Каждый сириец должен принять решение самостоятельно, считает Владимир Путин.

За пределами Сирии находятся свыше 6,5 млн беженцев. Подавляющее большинство - трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны, подчеркнул президент России. Их возвращение отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего соседей Сирии. "Нагрузка на них достаточно серьезная, они вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев", - констатировал он. "Беженцы из числа молодежи зачастую попадают под влияние радикальных элементов, вступают в ряды боевиков и могут представлять угрозу для стран пребывания", - заметил президент.

Еще в 2018 году Путин обращался к международному сообществу с призывом поддержать инициированный Асадом процесс возвращения на родину беженцев и внутренне перемещенных лиц. Тогда же лидеры России и Сирии договорились расширить взаимодействие на этом направлении - были сформированы межведомственные координационные штабы. "В самой Сирии по сей день принимаются меры по улучшению условий жизни и труда, снимаются различные ограничения политического, социального, да и психологического плана", - отметил президент.

"Предпринятые усилия дают результат, - оценил Путин. - Из-за рубежа вернулось свыше 850 тысяч сирийских граждан, а в места постоянного проживания внутри страны возвратилось более 1,3 млн человек". "Это, безусловно, ваша заслуга", - сказал он Асаду. "Это в целом хорошо. Но масштаб гуманитарной катастрофы - а по-другому это назвать нельзя - все еще остается весьма значительным", - считает президент России.

Фото: kremlin.ru
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"Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступили мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой, - полагает Путин. - И конечно, важно, чтобы этот процесс шел естественным путем, без принуждения". Каждый сириец должен принять решение самостоятельно, получив достоверную информацию о положении дел у себя на родине, в том числе о предпринимаемых руководством Сирии шагах по налаживанию мирной жизни, сказал он.

На это нацелена Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая состоится 11 и 12 ноября в Дамаске. "Россия всецело поддерживает это мероприятие, активно помогает в его подготовке и проведении", - заявил Путин. Российская делегация будет одной из самых многочисленных, в нее войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Они также планируют провести контакты с сирийскими коллегами. К мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 тонн гуманитарного груза.

В Москве надеются, что конференция позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев и тем самым будет способствовать достижению долгосрочной нормализации в Сирии. "Надеюсь, что успех будет обеспечен", - заключил президент России.

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