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09.11.2020 18:36
Рубрика: Происшествия

Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре"

Текст: Иван Петров

Наро-Фоминский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, сбившему на пешеходном переходе молодую пару.

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Смертельное ДТП произошло в подмосковном Наро-Фоминске в минувшую пятницу. "6 ноября в 22:15 на улице Найдова-Железова водитель, управляя автомобилем Cadillac, совершил наезд на молодую пару, переходившую проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте. Водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении автолюбителя было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Согласно результатам медосвидетельствования, мужчина в момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что только в 2020 году за нарушение Правил дорожного движения на него наложено 279 административных штрафов.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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