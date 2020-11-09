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09.11.2020 09:58
Рубрика: Экономика

Бирюков: Благоустройство у станции БКЛ "Улица Новаторов" выполнено на 70%

Текст: Ирина Огилько

Работы по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Улица Новаторов" выполнены на 70%. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Петр Бирюков: Началось благоустройство станции МЦД-2 "Щукинская"

Работы идут на улице Академика Пилюгина, где убирают провода под землю, благоустраивают пешеходные маршруты, делают новые удобные тротуары, устанавливают 85 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.

Заммэра подчеркнул, что на улице Академика Пилюгина расположено много жилых домов разных лет постройки. Важно, чтобы в результате благоустройства территория стала комфортной и функциональной для местных жителей и при этом была сохранена транзитная функция.

Для пассажиров общественного транспорта поставят новые остановочные павильоны. Кроме того, запланирована установка зарядного устройства для электромобилей в районе дома N18.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы на улице Академика Пилюгина планируется завершить до конца декабря, в следующем году благоустройство пройдет на улице Новаторов.

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