Бирюков: Благоустройство у станции БКЛ "Улица Новаторов" выполнено на 70%

Работы по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Улица Новаторов" выполнены на 70%. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Работы идут на улице Академика Пилюгина, где убирают провода под землю, благоустраивают пешеходные маршруты, делают новые удобные тротуары, устанавливают 85 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.

Заммэра подчеркнул, что на улице Академика Пилюгина расположено много жилых домов разных лет постройки. Важно, чтобы в результате благоустройства территория стала комфортной и функциональной для местных жителей и при этом была сохранена транзитная функция.

Для пассажиров общественного транспорта поставят новые остановочные павильоны. Кроме того, запланирована установка зарядного устройства для электромобилей в районе дома N18.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы на улице Академика Пилюгина планируется завершить до конца декабря, в следующем году благоустройство пройдет на улице Новаторов.