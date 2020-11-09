На "деловом завтраке" в "РГ" директор ГМИИ им А.С. Пушкина Марина Лошак рассказала о том, как изменилась публика во время пандемии, о мировой премьере на "Декабрьских вечерах" и о музейном НЗ на случай форс-мажора.

С Пушкиным на дружеской ноге

Лучшим другом ГМИИ имени А.С. Пушкина стал… Пушкин, нарисованный Леонидом Тишковым. Он первым встречает посетителей во время пандемии. Как возникла эта идея - превратить "требования Роспотребнадзора" в игру, а потом - в отдельный художественный проект?

Марина Лошак: Перед открытием музея в июле после первой волны пандемии мы думали, как дать ощущение легкости, артистизма людям, которые придут в музей. Не хотелось, чтобы, входя к нам, они попадали в атмосферу госпиталя. Людям и так страшно, они напряжены. Они приходят в музей, а тут вновь сигналы опасности со всех сторон: померь температуру, маску надень, перчатки надень, туда не ходи и т.д.

Я тогда подумала, что навигацию по музею должен сделать художник. Причем художник, обладающий чувством юмора и артистизмом. И я обратилась к Леониду Тишкову, который не только замечательный художник, писатель, но и врач по первой профессии. И он вместе с нами придумал историю с Пушкиным.

Почему Пушкин стал нашим Вергилием? Ну, а кто еще в Пушкинском музее? Имя Александра Сергеевича, хоть и появилось в названии музея в 1937 году, не случайное для нас. Имя Пушкина - очень точный знак отношения к миру. Поэтому мы решили, что он должен стать нашим проводником по музею.

Леонид Тишков сделал музейную навигацию, на мой взгляд, блистательную. У нас Пушкин рекомендует, как вести себя в музее. Дальше - больше. Пушкина разве остановишь? Мы открыли для него (и зрителей) закрытые пространства музея, в том числе кабинет директора, готический кабинет, хоры, реставрационную мастерскую живописи, библиотеку… И Пушкин летает, как ангел-хранитель, открывает закрытые двери и берет интервью у людей, работающих там. А в музее возле каждой из этих дверей появился экран, на котором можно увидеть, что там, за дверью, происходит.

Все это создает представление о музее не как о казенном "учреждении", а как о музее-доме. Пушкинский всегда был таким домом. Домом, где каждого ждут и где каждый может узнать, услышать свою "скрипучую половицу".

В музее прошел фестиваль инклюзивного искусства "В присутствии всех". Во время пандемии мы все смогли прочувствовать, что это такое - дефицит эмоционального и тактильного контакта с миром, ограничение возможности передвижений. Для вас важна была эта параллель со второй волной COVID-19, когда вы запускали этот фестиваль?

Марина Лошак: Да, важна. Мы даже пересмотрели программу фестиваля. Этот наш четвертый фестиваль связан с попыткой как-то зафиксировать нынешнюю "пандемийную" точку нашей жизни. Подчеркну, что это фестиваль для всех нас. В нем участвуют самые разные люди, в том числе люди с особенным восприятием жизни, у которых свои инструменты общения с миром. Его выставочная и театральная линии придали происходившему уникальность.

Из-за коронавируса очень сильно сократился туристический поток. Насколько это чувствительно для музея?

Марина Лошак: Конечно, отсутствие туристов заметно. Но не так, например, как в Эрмитаже, Петергофе или в Лувре…Они во многом зависят от иностранных туристов. Для таких институций положение во время пандемии поистине драматично. Особенно у оставшихся без государственной поддержки. К примеру, Музей Родена во Франции, который опирается на частное собрание и частный фонд, почти на грани закрытия, поскольку он ориентируется в основном на туристов.

Имя Пушкина - очень точный знак отношения к миру. Поэтому мы решили, что он должен стать нашим проводником по музею

Мы не входим в число тех музеев, для которых отсутствие туристов - драма. У нас другая история. Наши зрители, в основном, соотечественники. Это интеллигентные, разумные, думающие люди - именно та публика, которая с большей осторожностью относится к происходящему в дни эпидемии. Поэтому и снижение количества посетителей.

Кто меньше боится? Молодая аудитория. Молодость бесстрашна. Эту ситуацию стараемся учитывать в работе к обоюдной пользе.

От Урала до "Арсенала"

Андрей Чугунов, редактор регионального отделении "РГ" В Нижнем Новгороде:

В этом году "Арсенал" в Нижнем Новгороде вошел в структуру ГМИИ им. А.С. Пушкина. Мы привыкли к "Арсеналу", любим его. Что нам ждать от сотрудничества "Арсенала" и Пушкинского?

Марина Лошак: Да, благодаря объединению с ГЦСИ в начале этого года у музея появилось несколько филиалов в разных концах страны. В каждом филиале - своя ситуация. В Нижнем она благоприятная. Мало мест в стране таких, как "Арсенал", так идеально приспособленных для проектов современного искусства. Здесь работают очень умные, состоявшиеся, профессиональные люди. Пушкинский музей готов поддерживать их всеми своими ресурсами: выставками, яркими образовательными проектами.

Мы мечтали бы, чтобы в других наших филиалах были такие же пространства, как в Нижнем. Принципиально важно, что город и регион поддерживают "Арсенал". Можно только радоваться, что губернатор Глеб Никитин рассматривает современное искусство как важный инструмент создания социокультурной среды. Все бы так! Будущий год - юбилейный для Нижнего Новгорода: город отметит свое 800-летие. Надеюсь, что наш музей сможет внести свой вклад в программу празднования. Мы чувствуем себя активными партнерами Нижнего.

Марина Порошина, Екатеринбург:

По моим ощущениям, ГЦСИ у нас в Екатеринбурге - площадка общения художников, критиков, историков искусства, студенческой молодежи. Но он меньше известен широкому зрителю. Есть ли задача завоевания более широкой аудитории?

Марина Лошак: Эта часть будущей стратегии Пушкинского музея. Назовем ее условно - "Большой Пушкинский".

В Екатеринбурге, на мой взгляд, очень активная, просвещенная публика. Это студенческий город, здесь много хорошо образованной молодежи. Здесь в Уральском университете - один из лучших факультетов истории искусства в стране. На 5-ю Уральскую биеннале, чей основной проект в прошлом году проходил в пространстве действующего завода, за два холодных осенних месяца пришло 115 тысяч человек. Очень впечатляющая цифра.

Вы говорите сейчас о прежнем ГЦСИ. Его миссия и определялась прежде всего как создание профессиональной творческой среды. ГЦСИ эту задачу - сложнейшую и важнейшую - выполнил. Причем, замечу, еще до появления больших частных институций, таких, как "Гараж" или V-A-C... Именно благодаря ГЦСИ возникла Уральская биеннале.

Само существование Уральской биеннале - невероятно. Единственная биеннале в нашей стране, которая входит в топовую десятку самых значительных биеннале современного искусства мира, - на Урале. Поднять такой проект - дорогого стоит! Да, это затратный, но исключительно важный проект. Мне кажется, очень важно его удержать на этой территории. И на высоком уровне.

Будет ли меняться и как работа над проектами в филиалах после дискуссий, которые развернулись вокруг выставки "НЕМОСКВА"?

Марина Лошак: Дискуссия, провоцированная порталом aroundart.org вокруг подготовки выставки, мне кажется большим благом. Как джинн, вышедший из бутылки, она продемонстрировала дефицит внимания и интереса к миру художников.

Огромное количество людей, которые называются словом "художник", оказались наедине со всем тем, что называется словом "жизнь". Конечно, можно, сидя в этом кресле, говорить: что ж, художник всегда одинок, ему нужно много испытать, чтобы остаться художником… Но в этом есть лукавство. Люди должны учиться, кормить семьи, поддерживать родителей. А их самих в это время не поддерживает никто. В лучшем случае - круг коллег и единомышленников.

Это часть нашей общей ответственности. Возможно, стоит посмотреть, как подходят к этой ситуации в других странах. Во Франции, в Германии, например, показывают произведения своих современных художников практически во всех общественно-культурных пространствах. Это дает возможность художнику заработать профессиональным трудом.

Хорошо и полезно, что дискуссия сосредоточилась на несовершенствах выставки. Но жаль, что в фокусе внимания не оказалось и то важное, что сделано. А это работа семи кураторов из разных регионов, произведения 80 художников из 21 города… Да, выставку в петербургском Манеже в рамках проекта "НЕМОСКВА" посмотрело больше 50 тысяч человек. Учитывая ограничения сегодняшнего дня, это убедительная цифра. Но дело не только в статистике, а в том, что выставка позволяла ощутить энергию, эмоции художников современного искусства огромной страны. Так же, как, разумеется, и дискуссия вокруг нее.

На мой взгляд, выставка заслуживала внимания и художников, и профессионального экспертного сообщества, и зрителей.

Какова дальнейшая судьба проекта "НЕМОСКВА"?

Марина Лошак: Он будет развиваться в рамках политики Пушкинского музея и наших региональных филиалов. "НЕМОСКВА" - это платформа, которая будет жить своей жизнью. Останутся и кураторские форумы, выставочные и образовательные проекты. В будущем будет система грантов.

Мировая премьера - для Рихтера

Насколько "Декабрьским вечерам" удается в нынешних непростых условиях поддерживать традиции? В программе "Декабрьских вечеров" заявлено специально написанное сочинение к нынешнему фестивалю - "Юбиляции" Александра Вустина. Музей смог заказать для себя партитуру?

Марина Лошак: Конечно, мы сохраняем традиции фестиваля. Выражаясь поэтическим штилем, они "времен связующая нить".

Что касается "Юбиляций"… Мы планировали большую программу юбилейного фестиваля еще до пандемии. Появление новых произведений молодых современных композиторов было важной частью стратегии. Мы намеревались заказать произведения четырем современным композиторам, в том числе европейским, как "приношение" Святославу Рихтеру. Но пандемия внесла коррективы. Александр Вустин сумел сделать эту работу, и мировая премьера "Юбиляций" состоится на "Декабрьских вечерах".

Билеты раскуплены?

Марина Лошак: Да.

Как существует Мемориальная квартира Рихтера во время пандемии? Принимает ли посетителей? Ушла в онлайн?

Марина Лошак: Музей живет, как и все мы, онлайн и офлайн. Что, как выясняется, неплохо. Главное, чтобы баланс был правильный. Живая жизнь, которая теперь самоопределяется по отношению к виртуальной жизни, тоже должна быть яркой.

Мемориальная квартира Святослава Рихтера открыта по-прежнему. Просто посетителей меньше. Их посещение регулируется, поскольку пространство квартиры относительно небольшое. Там сейчас отличная выставка про Коктебель в жизни Рихтера. Проходят концерты. Вместо прежних 50-60 - в комнате 15 слушателей. Концерты в хорошем качестве транслируются онлайн. Последние два концерта слушали от начала и до конца порядка 200 тысяч человек. Это отличная цифра для такого рода камерной площадки.

Марина Лошак: Музей пытается новую ситуацию рассматривать как открытие новых возможностей. Фото: Александр Корольков/РГ

Чаепитие в музее

В ролике к выставке британского дизайна из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина снялись первые лица арт-истеблишмента Британии: Николас Серота, Стивен Дюкар, Дэвид Салкин. Как вам удалось собрать такую солидную компанию в рекламе дизайна столетней давности? Легко ли они согласились сниматься в "немой фильме"?

Марина Лошак: Легко. Мы все сделали за четыре дня. Мы написали письма с приглашением участвовать в проекте, наши коллеги снялись и прислали видео, мы тут же смонтировали.

Они же записывали селфи на видео?

Марина Лошак: Это было условием - у нас была жесткая инструкция, связанная с техническими требованиями. Список людей будет больше. И ролик будет обновляться. В следующем трейлере появятся директор Национальной портретной галереи Лондона, директор Музея Виктории и Альберта, а также Эндри Роуз, много лет возглавлявшая отдел визуальных искусств Британского совета.

Да у вас флэшмоб!

Марина Лошак: Мы и хотим флэшмоб. Каждый из его участников должен выпить чашечку чая, снять видео на телефон. Мы посылаем инструкцию к съемке всем участникам чаепития. Таким образом, за чаем вы можете присоединиться к нашему английскому чаепитию.

Из-за пандемии пришлось отложить на будущее международные проекты. Выставка, посвященная коллекциям Морозовых, что должна быть в Париже в музее Фонда Louis Vuitton, перенесена на декабрь. Теперь, видимо, уже и на следующий год… Долгожданная выставка Билла Виолы должна быть в музее в середине февраля следующего года. Что будет с этими проектами?

Марина Лошак: Мне бы тоже хотелось это знать. Только вот непонятно, кому адресовать этот вопрос. Пока мы сверстали все планы на будущий год, исходя из надежд на лучшее.

То есть на то, что пандемия закончится вместе с этим годом?

Марина Лошак: Можно же помечтать. Пока планы таковы. 24 февраля откроется выставка Морозовых в музее Фонда Louis Vuitton. А у нас в музее 25 февраля откроется выставка Билла Виолы.

Если ничего не помешает, то в рамках перекрестного Года Греции и России в июне мы откроем выставку, которая представит минойскую цивилизацию, погибшую 3500 лет назад от извержения вулкана и цунами на греческом острове Акротири (Тира). Некоторые ученые считают, что эта и есть таинственная Атлантида.

Или новые Помпеи?

Марина Лошак: Помпеям 2500 лет, а тут городу - 3500 лет. Он на десять веков старше. В любом случае речь идет о развитой цивилизации с потрясающими достижениями. Невероятными фресками, например… Хотя раскопки ведутся давно, находки нигде не показывались, кроме нескольких фресок на выставке в Риме. Так что, если выставка состоится, она станет мировой сенсацией.

Выставка откроется летом одновременно и в Греции, и в России. Ее показу в России, насколько я знаю, способствовало то, что раскопки поддерживает компания Касперского. Касперский оказался на острове случайно, во время туристической поездки, и был настолько потрясен увиденным, что решил поддерживать археологические работы на Акротири.

Ну, а в октябре в музее мы покажем выставку, посвященную Морозовым. А в Эрмитаже будет выставка, посвященная братьям Щукиным.

Вы говорили в одном из интервью, что музей на 2021 год готовит "запасные выставки" на основе своих коллекций - на случай отмены зарубежных. Они как-то тематически соотносятся с теми, которые должны "страховать"?

Марина Лошак: Нет, тематически "запасные" проекты не связаны с запланированными. Если не приедет выставка из Акротири, предположим, из-за карантина, мы не можем оставить пустой зал музея летом. У нас должна быть такая же важная выставка, но другого ряда. И мы ее готовим.

Это очень большая работа - подготовить выставку полностью со списком работ, с экспликациями, с дизайном зала, с указаниями, где взять произведения… Это очень тяжело, но возможно.

Да, но если все пойдет по плану, работа впустую?

Марина Лошак: Почему впустую? Это будут готовые проекты, которые мы сможем показать чуть позже. Если угодно, наш НЗ - "неприкосновенный запас" на час икс.

Музейный городок с видом на будущее

Какие новости со строительных площадок музея?

Марина Лошак: Хорошая новость в том, что строительство продолжается. Но - очень тяжелой ценой. Все медленнее намного происходит. Много людей болеет.

Если говорить о сроках… Когда будет завершена надземная часть депозитарно-реставрационного и выставочного центра (ДРВЦ)? Подземная часть закончена в прошлом году.

Марина Лошак: Да, самую сложную часть депозитарно-выставочного пространства мы уже сделали. В конце 2022 года должен открыться Дом Текста. Затем в 2023-м - музей импрессионистов в усадьбе Голицыных. В конце в 2024-го - галерея старых мастеров в усадьбе Вяземских-Долгоруковых. Параллельно планируем реставрацию исторической застройки, где будет наш административный комплекс

Когда начнется реконструкция Главного здания?

Марина Лошак: Как только перевезем свою коллекцию в депозитарий. Мы уже готовы к реставрационной строительной экспертизе. Музей ждет также реставрация Гравюрного кабинета, реконструкция Музея личных коллекций и Галереи западноевропейского и американского искусства XIX-ХХ веков.

Вместо P.S.

Чему научил этот год, такой экстраординарный, музейщиков?

Марина Лошак: Во-первых, он еще может преподать новые уроки. Во-вторых, эти уроки мы, музейщики, выучиваем вместе со всеми смертными.

Но очевидно, что ситуация пандемии учит нас быть более гибкими, пластичными. Музей пытается новую ситуацию рассматривать как открытие новых возможностей. Это не очень просто. Что ж, необходимость поставить свои ожидания и планы "на паузу" - тоже урок. Учимся жить медленно, слушать время и сохранять оптимизм…

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