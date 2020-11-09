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09.11.2020 19:34
Рубрика: Экономика

Железное слово

Металлургическое производство станет основой особой экономической зоны
Текст: Анна Скрипка (Курск)
Российская газета - Спецвыпуск № 252(8306)
В Железногорске Курской области намерены создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Ее якорным резидентом станет производство горячебрикетированного железа, которое здесь планирует запустить Михайловский горно-обогатительный комбинат имени Андрея Варичева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Примечательно, что около двух лет назад региональные власти уже анонсировали создание ОЭЗ на территории области, однако спустя несколько месяцев от идеи отказались. Что же изменилось теперь?

Фото: iStock
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Вновь планы о формировании промышленной площадки с особыми условиями для резидентов прозвучали на презентации единого отчета компании "Металлоинвест" в начале осени. Тогда генеральный директор управляющей компании холдинга Назим Эфендиев и заявил о строительстве нового завода по производству горячебрикетированного железа в Курской области.

- Использование горячебрикетированного железа в электропечах значительно повышает экологичность всей цепочки производства, - отметил он. - Принято стратегическое решение о строительстве нового завода по производству ГБЖ в Курской области, поставщиком сырья для которого станет Михайловский ГОК имени Андрея Варичева. Этот проект укрепит лидерство российской металлургии на мировом рынке товарного ГБЖ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уже тогда добавил, что такому предприятию необходимо создать все условия для развития: например, создать ОЭЗ или придать городу Железногорску статус территории опережающего развития (ТОСЭР).

- В любом случае основным ее резидентом мы видим Михайловский ГОК, - отметил глава региона.

Реализация проекта укрепит лидерство российской металлургии на мировом рынке горячебрикетированного железа

Позже на пресс-конференции он подтвердил планы по созданию именно ОЭЗ, отметив, что металлургическое производство и станет так называемым якорным резидентом, который "подтянет" за собой другие предприятия. В администрации области напомнили: предприятия - участники ОЭЗ получают не только льготы по налогам - как на имущество, так и на прибыль, но еще и таможенным платежам. Для компаний международного уровня, экспортеров - это весомый фактор при выборе места для строительства нового предприятия.

Фото: Татьяна Андреева
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Впрочем, для создания ОЭЗ необходимо как минимум три инвестора, готовых к реализации своих проектов на такой промплощадке. И сейчас переговоры по созданию ОЭЗ продолжаются как на федеральном уровне, так и в области: чиновники разговаривают о потенциальных инвестициях в будущую особую экономическую зону с другими ключевыми предприятиями региона.

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