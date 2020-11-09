Михаила Жванецкого проводили аплодисментами

В эти дни поклонники таланта Михаила Жванецкого хотели бы почтить его память, принести цветы, но - куда? В Одессе есть звезда писателя на Аллее памяти, штаб-квартира Всемирного клуба одесситов, туда одесситы несли цветы. А в Москве - некуда. Театра миниатюр уже нет. Памятника еще нет. И на Новодевичье, где прошли похороны Михаила Жванецкого, - нельзя: ситуация с коронавирусом не оставляет выбора. Проводы для узкого круга людей.

Церемонию прощания вел Михаил Швыдкой. Он пояснил, почему Новодевичье: Жванецкий - национальное достояние. Юрий Рост сказал, что каждое время получает своего писателя, способного его иронично осмыслить. Было время Чехова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Зощенко; наше время - время Жванецкого. Алла Пугачева говорила о том, что пока живы мы, наши дети, дети наших детей, память о писателе будет передаваться по эстафете. С ней согласилась министр культуры Ольга Любимова, подчеркнув значимость Жванецкого для нескольких поколений. Журналист Виктор Лошак сказал, что имя писателя встанет в один ряд с именами Бабеля, Ильфа и Петрова, Олеши, Катаева и других знаменитых одесситов. Михал Михалыч смотрел на собравшихся с портрета и лукаво улыбался.

Свежая могила Михаила Жванецкого - рядом с местом захоронения Галины Волчек. Тут же - памятники Марку Захарову, Олегу Табакову. Михаил Швыдкой предположил, что если бы Жванецкому, работавшему в одесском порту, сказали, что его похоронят на Новодевичьем, он бы рассмеялся. "Это был человек, который менял мировоззрения, - сказал директор Всемирного клуба одесситов Григорий Барац. - Он даже власть имущих умел заставить посмеяться над собой".

Михаила Жванецкого проводили в последний путь бурными аплодисментами за себя, за всех тех, кто не мог прийти и быть рядом. Такими, к которым он привык. Какие положены большому писателю. Хотя Жванецкий называл себя просто - автор.