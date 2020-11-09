Мосгорсуд признал законным арест банкира Михаила Хабарова

Мосгорсуд в понедельник оставил под арестом топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, постановление Пресненского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения.

Пресненский суд 9 октября удовлетворил ходатайство следствия и отправил Хабарова на два месяца в СИЗО. После передачи дела из столичного управления СК в центральный аппарат Следственного комитета следствие попросило суд изменить меру пресечения Хабарову на домашний арест. В суде отложили заседание по данному вопросу, так как Хабаров находится в СИЗО на карантине.

Заседание по вопросу о переводе Хабарова под домашний арест должно состояться в Басманном суде столицы во вторник 10 ноября.

По данным РИА Новости, уголовное дело Хабарова строится на обвинениях его бывшего делового партнера Александра Богатикова в хищении около 900 миллионов рублей.

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров принудил его подписать невыгодное соглашение об опционе и оказании услуг.

Защита Михаила Хабарова считает утверждения Богатикова голословным и не выдерживающими правовой критики.

Сам банкир отрицает вину и настаивает, что уголовное дело - способ надавить на него после победы в Лондонском арбитражном суде, который обязал Богатикова и его компании выплатить 58 миллионов долларов за неисполнение опционов.