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09.11.2020 11:27
Рубрика: Экономика

Москвичи стали реже обращаться в Единый диспетчерский центр

Текст: Ирина Огилько

В Москве сократилось число обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), что свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"За январь - октябрь 2020 года в ЕДЦ поступило более 4 млн заявок, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил Петр Бирюков. - Тематика обращений практически не изменилась, большинство из них касается освещения в подъездах и работы лифтов".

Заммэра подчеркнул, что каждая заявка оперативно передается в работу профильным службам Комплекса городского хозяйства. Ее выполнение строго контролируется.

"Мы со своей стороны уделяем большое внимание качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - отметил Петр Бирюков. - Главная задача - в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются".

Он подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают слаженно и без сбоев, а на случай нештатных ситуаций созданы необходимые резервы.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что москвичи могут обратиться в ЕДЦ с любым вопросом, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством.

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"По всем видам работ, а их в общей сложности более 300, установлены нормативные сроки, - подчеркнул Петр Бирюков. - Например, упавшее во дворе дерево должны убрать максимум за сутки, устранить неисправность освещения в подъезде - максимум за 12 часов".

Оставить обращение можно, позвонив на единый многоканальный телефон +7 (495) 539-53-53 или создав заявку в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

ЕДЦ принимает звонки круглосуточно, одновременно на линии могут работать до 150 операторов.

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