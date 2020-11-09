Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Дорожно-транспортное происшествие, в котором, по предварительным данным, погиб один человек и еще шестеро пострадали, произошло на востоке Москвы, на пересечении Ташкентской улицы с Рязанским проспектом.

Столкнулись рейсовый автобус и "газель", сообщает пресс-служба столичного главка Госавтоинспекции. Одна из пассажирок автобуса получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась, еще пятеро пассажиров и водитель "газели" ранены.

В ведомстве сообщают, что в ДТП, скорее всего, виновен водитель "газели", который поехал на запрещающий сигнал светофора.