Пользователи соцсетей призывают носить маски

Новости

Акции Pfizer и BioNTech выросли после сообщений о вакцине от COVID-19 00:47
Опубликовано видео победного выступления Трусовой на этапе КР в Казани 00:34
В России стартуют продажи новых Xbox 00:00
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии 09.11.2020
Игрок "Зенита" изолирован в молодежной сборной из-за теста на COVID-19 09.11.2020
Силуанов рассказал о цифровой платформе БРИКС 09.11.2020
Губернатор Подмосковья подписал постановление о новых ограничениях 09.11.2020
Трамп сменил главу Пентагона 09.11.2020
Участники проекта "Северный поток-2" обжаловали штраф польского регулятора 09.11.2020
Источник: "Локомотив" может продать Смолова зимой 09.11.2020
Баку признал вину за сбитый российский вертолет 09.11.2020
Трусова: Без бонусов мировых рекордов бы не было 09.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14,5 тысячи человек 09.11.2020
ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 09.11.2020
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 09.11.2020
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 09.11.2020
Путин поручил запустить информсистему по лесу 09.11.2020
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 09.11.2020
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 09.11.2020
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 09.11.2020
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 09.11.2020
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 09.11.2020
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 09.11.2020
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 09.11.2020
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 09.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 23:45
Рубрика: Экономика

Маскам рад

Пользователи соцсетей призывают носить маски
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8306)
Московские рестораны, салоны красоты, магазины и фитнес-центры присоединились к "противовирусному" флешмобу, набирающему популярность в социальных сетях. Участники размещают фотографии из своих заведений и призывают носить маски.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Специалист рассказал, можно ли носить защитные маски астматикам

Флешмоб запустила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. В первый же день к нему примкнули более 800 рестораторов, 400 представителей фитнес-индустрии, 800 салонов красоты. "Волну" подхватили также галереи, театры и музеи столицы. К акции присоединились уже более 70 регионов страны. "Хотя я делала только для Москвы, но проблема настолько критичная для многих, что все очень быстро распространяется и дальше", - написала она на своей странице в Facebook. Флешмоб поддержал и столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. По словам руководителя ведомства Алексея Фурсина, за четыре дня пользователи соцсетей опубликовали свыше трех тысяч сообщений.

Принять участие во флешмобе может любой желающий. Нужно сфотографировать себя в маске и опубликовать снимок, сопроводив его хэштегом #наденьужеэтумаску. Фотографии и посты с этим призывом встречаются в разных соцсетях. Например, участником флешмоба стал Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Давайте, правда, наденем уже эти маски. Это несложно, - пишет он в своем Instagram-аккаунте. - Гораздо сложнее платить штрафы. Причем заведения, которые мы посещаем, страдают куда сильнее посетителей: штрафы исчисляются десятками и сотнями тысяч, а при повторном нарушении недалеко и до закрытия на три месяца".

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин назначил временных руководителей трех министерств
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19
Путин подписал закон о Конституционном суде
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения