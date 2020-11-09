Пользователи соцсетей призывают носить маски

Московские рестораны, салоны красоты, магазины и фитнес-центры присоединились к "противовирусному" флешмобу, набирающему популярность в социальных сетях. Участники размещают фотографии из своих заведений и призывают носить маски.

Флешмоб запустила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. В первый же день к нему примкнули более 800 рестораторов, 400 представителей фитнес-индустрии, 800 салонов красоты. "Волну" подхватили также галереи, театры и музеи столицы. К акции присоединились уже более 70 регионов страны. "Хотя я делала только для Москвы, но проблема настолько критичная для многих, что все очень быстро распространяется и дальше", - написала она на своей странице в Facebook. Флешмоб поддержал и столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. По словам руководителя ведомства Алексея Фурсина, за четыре дня пользователи соцсетей опубликовали свыше трех тысяч сообщений.

Принять участие во флешмобе может любой желающий. Нужно сфотографировать себя в маске и опубликовать снимок, сопроводив его хэштегом #наденьужеэтумаску. Фотографии и посты с этим призывом встречаются в разных соцсетях. Например, участником флешмоба стал Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Давайте, правда, наденем уже эти маски. Это несложно, - пишет он в своем Instagram-аккаунте. - Гораздо сложнее платить штрафы. Причем заведения, которые мы посещаем, страдают куда сильнее посетителей: штрафы исчисляются десятками и сотнями тысяч, а при повторном нарушении недалеко и до закрытия на три месяца".