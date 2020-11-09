После стрельбы в части под Воронежем возбуждено уголовное дело

Отмечается, что дело будет расследоваться "в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова".

По данным следствия, в 5 часов 30 минут 9 ноября рядовой Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера (дежурного по полку - прим. "РГ"), после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен".

Подозреваемый в настоящее время разыскивается силами Росгвардии, МВД и ФСБ. Меры к установлению местонахождения дезертира принимают и следователи СК России. "Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, также будут проведены экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого. Кроме того проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива содеянного", - рассказали в Следственном комитете России.