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09.11.2020 08:48
Рубрика: Экономика

Предприниматели столицы встретятся с экспертами ресторанного бизнеса

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Агентство инноваций Москвы проведет для предпринимателей новую деловую встречу в рамках проекта "Стартап-кафе". Пройдет она в онлайн-формате и будет посвящена направлению FoodTech - современным технологиям в сфере общепита. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала:

Наталья Сергунина: Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов

- Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнеров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ретейла. А лучший стартап, по мнению жюри, включат в городскую программу тестирования инноваций.

На мероприятие приглашают создателей стартапов, представителей технологичного бизнеса и торговых компаний, рестораторов и инвесторов, а также разработчиков FoodTech-решений. Участие бесплатное, нужно лишь предварительно зарегистрироваться.

В конкурсе стартапов примут участие 17 проектов. Победителя определят члены жюри: генеральный основатель проекта "СысоевFM" и Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев, сооснователь сервиса "Кухня на районе" Кирилл Родин, директор по инновациям Х5 Retail GroupИван Мельник, директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев и другие.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

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