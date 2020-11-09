Проценко удаленно консультирует врачей из резервных госпиталей Москвы

Врачи резервных госпиталей для лечения пациентов с COVID-19 ежедневно проводят телемедицинские консилиумы с коллегами других стационаров по выбору оптимальной тактики лечения реанимационных пациентов со сложной клинической картиной. Помогает им в этом специально созданная программа "Удаленный помощник", которая интегрирована в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Регулярно консультирует коллег в ней и главный анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке.

"В период распространения коронавируса возможность оперативной консультации и быстрого принятия решений имеет большое значение для медицинского персонала. Все данные пациентов остаются конфиденциальными - подключение выполняется по защищенному протоколу. Это уникальная система, которая помогает экономить время и находить наиболее оптимальную тактику лечения в тех случаях, когда клиническая картина заболеваний неоднозначна", - сказал Проценко.

Возможность дистанционных консультаций в формате врач-врач в столице доступна всем главным внештатным специалистам депздрава Москвы и позволяет оперативнее принимать решение о тактике лечения пациента.

Резервные госпитали, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, представляют собой полностью цифровые клиники. Здесь врачи не используют бумажные носители, а все документы находятся в электронном виде.

Сейчас в Москве работает пять резервных госпиталей: в ледовом дворце "Крылатское" (больница № 67 имени Л.А. Ворохобова), в выставочном комплексе парка Сокольники (больница имени Ф.И. Иноземцева), в АТЦ "Москва" (больница имени С.С. Юдина), на ВДНХ (больница № 24) и в Коммунарке.