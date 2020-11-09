Россия и Республика Сербская подготовили совместный музейный проект

Россия и Республика Сербская - РС (входит в состав Боснии и Герцеговины) подготовили музейно-выставочный проект к 75-летию Победы над фашизмом под названием "Трагедия. Преодоление. Подвиг. 1418 шагов к Победе", который будет продемонстрирован общественности 14 ноября 2020 года в галерее "Арт-Кремль" на территории КРК "Кремль в Измайлово". Мероприятие приурочено к двум важным датам - Международному дню борьбы с фашизмом и антисемитизмом (отмечается 9 ноября) и открытию Нюрнбергского процесса (20 ноября 1945 года).

Председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему событию, поздравил всех авторов, участников и создателей этой комплексной экспозиции, которым, несмотря на столь непростое время, удалось реализовать задуманное. "Крайне важно заниматься историческим просвещением. Рассказывать о том, что было на самом деле, с опорой на документы, на факты, на конкретные музейные предметы, - констатировал он. - Изюминкой этого большого проекта стало участие коллег из Республики Сербской…Мы очень благодарны коллегам из Республики Сербской, которые последовательно отстаивают позицию, основанную на ясном понимании правды в истории Второй мировой войны. Мне посчастливилось в январе вместе с академиком Николаем Макаровым, членом президиума РИО, вице-президентом Российской академии наук (РАН) побывать в Боснии и Герцеговине. Мы, к сожалению, до Баня-Луки тогда не доехали, но побывали в Восточном Сараево. Заключили договор о сотрудничестве с Университетом Восточного Сараево. Подготовлена подборка книг об истории России для библиотеки Университета, которая будет направлена в Республику Сербскую сразу после возобновления международного транспортного сообщения… Мы рассчитываем и на продолжение успешного сотрудничества с Музеем Республики Сербской для рассказа об ужасах лагеря "Ясеновац", где происходил геноцид сербского населения".

В свою очередь глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович отметил существующие возможности для расширения плодотворного взаимодействия между музеями, научными и культурными учреждениями из РФ и РС. Подтверждением этого, по его словам, станет демонстрация выставки "Ясеновац - крупнейший усташский лагерь смерти" в рамках обозначенного проекта, направленного на сохранение исторической памяти и правды. "Мы считаем этот проект крайне важным, так как с каждым годом свидетелей тех событий становится все меньше, теряется связь между поколениями, и при этом растет тенденция по переписыванию исторических фактов во многих странах", - указал он.

Российское историческое общество и Республика Сербская

Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин направил письмо ректору Университета Восточного Сараево Милану Куличу, охарактеризовав в нем отношения между Российской Федерацией и Республикой Сербской как дружественные, скрепленные многовековыми узами общеславянской культурно-исторической общности наших народов. "Единые оценки и ценности, взаимопонимание и российско-сербская солидарность особенно наглядны сегодня, в год празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне, когда мы вместе противостоим попыткам фальсификации истории и ревизии итогов этой крупнейшей трагедии в истории человечества", - указал руководитель РИО.

В эксклюзивном интервью "Российской газете" Милан Кулич выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с РИО и российскими учеными. "При этом на сегодняшний день Университет Восточного Сараево уже подписал соглашения о сотрудничестве с 10 вузами из РФ, - подчеркнул серб. - Наши студенты и профессора регулярно отправляются в Россию для обмена опытом и знаниями, а россияне в свою очередь приезжают к нам. Я приложу максимум усилий для интенсификации двустороннего сотрудничества с Россией, поскольку считаю, что российская наука может сильно помочь развитию нашего Университета". Милан Кулич заявил, что сербский народ гордится своим вкладом в борьбу с величайшим злом в истории человечества - фашизмом. При этом, по его мнению, в условиях непрекращающихся попыток ревизии итогов Второй мировой войны важно сосредоточить усилия на обучении подрастающих поколений, укреплении их понимания прошлого, важности Победы над нацизмом, тяжести принесенных жертв и самой борьбы за свободу, а также создавать заслон для возрождения идеологии зла.

Ректор также обратил внимание на то, что сегодня многие уже забывают, умышленно или неумышленно, что сербы одними из первых в порабощенной Европе начали восстание против оккупантов и их приверженцев. "Сегодня намеренно пренебрегают тем фактом, что первый вооруженный отпор немецким оккупантам на просторах бывшей Югославии дали сербы из Боснии и Герцеговины, когда 3 мая 1941 года открыли огонь по немецкому патрулю в селе Доня Трамошня около Санского Моста, после чего двадцать из них были повешены, - напомнил он. - В потоке исторического ревизионизма сознательно подавляется тот факт, что именно в Герцеговине в начале июня 1941 года вспыхнуло первое восстание в порабощенной Европе, и это восстание приобрело массовый характер в конце июня, когда сербы узнали, что Гитлер напал на Советский Союз. Традиционная приверженность и любовь к "Матери России" привели к такому воодушевлению, эйфории и твердой убежденности в быстрый крах нацизма. Восставшие сербы из Герцеговины были уверены, что русские казаки за два месяца прибудут к ним, прогонят нацистов, а где-то даже начали готовиться встречать русских".