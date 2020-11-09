Синоптики предупредили о затяжном похолодании в европейской части страны

Минимум неделю продержится период похолодания на европейской территории России. Таков прогноз Гидрометцентра России.

"С начала недели поступающие в регион холодные воздушные массы начнут снижать температуру. После теплого периода она может показаться сильным похолоданием, но цифры будут соответствовать климатической норме для данного времени года", - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Сегодня и завтра в Москве дневные температуры не превысят плюс четырех градусов. В среду уже от нуля до минус двух, в четверг днем от одного мороза до четырех градусов тепла. В пятницу температура воздуха будет варьироваться от минус двух до плюс трех градусов.

Утеплиться на этой неделе придется и жителям регионов Центрального федерального округа. По ночам температура воздуха здесь будет падать на семь-восемь, а днем на четыре-шесть градусов, предупредил синоптик.