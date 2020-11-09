В московских школах появятся медиаклассы

В столице в следующем году откроется новое направление предпрофобразования - медиаклассы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, обучение будет идти по шести направлениям: медиажурналистика, PR и связи с общественностью, тележурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях. В таких классах, отметила Ракова, будут готовить журналистов будущего, которые смогут создавать качественный мультимедийный контент. "Предпрофобразование становится все более востребованным среди московских школьников, - сказала заммэра. - Оно дает возможность познакомиться со спецификой профессии и дает базовые навыки, которые пригодятся на дальнейших ступенях образования".

Медиаклассы появятся в каждом округе Москвы. Партнерами проекта станут ведущие вузы и СМИ. Например, на Московском образовательном телеканале дети научатся работать на современном оборудовании и посетят мастер-классы и семинары.

Чтобы стать учеником медиакласса, нужно иметь высокие результаты по профильным предметам - русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку.

Кстати

Информация о медиаклассах будет размещена на profil.mos.ru и mcko.ru.