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09.11.2020 10:00
Рубрика: Общество

В московских школах появятся медиаклассы

Текст: Александр Гвардис

В столице в следующем году откроется новое направление предпрофобразования - медиаклассы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
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По ее словам, обучение будет идти по шести направлениям: медиажурналистика, PR и связи с общественностью, тележурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях. В таких классах, отметила Ракова, будут готовить журналистов будущего, которые смогут создавать качественный мультимедийный контент. "Предпрофобразование становится все более востребованным среди московских школьников, - сказала заммэра. - Оно дает возможность познакомиться со спецификой профессии и дает базовые навыки, которые пригодятся на дальнейших ступенях образования".

Медиаклассы появятся в каждом округе Москвы. Партнерами проекта станут ведущие вузы и СМИ. Например, на Московском образовательном телеканале дети научатся работать на современном оборудовании и посетят мастер-классы и семинары.

Чтобы стать учеником медиакласса, нужно иметь высокие результаты по профильным предметам - русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку.

Кстати

Информация о медиаклассах будет размещена на profil.mos.ru и mcko.ru.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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