В московской больнице персоналу помогает беспилотник

У медсестер Городской клинической больницы N 1 имени Пирогова появился "металлический брат" - беспилотник, который вместо них доставляет в лабораторию анализы пациентов. До его появления девушкам приходилось каждый день проходить десяток-другой километров.

"Идея такого проекта пришла к нам во время карантинных ограничений, - отметил директор НИИ "Мостранспроект" Александр Поляков. - Мы решили применить наши знания и опыт для помощи медикам". Анализировали, куда можно направить машину на работу. И решили, что лучше площадки для тестов, чем Первая градская, не найти. Тут и территория протяженная - более 19 га, да и рабочие руки, вернее, колеса, пригодятся. Проект реализовывали совместно с администрацией больницы, МАДИ и Агентством инноваций города Москвы. В больнице имени Пирогова сразу же согласились принять "метбрата". Здесь для него раздолье. Можно белье по корпусам развозить, а можно - еду. Но доверить решили самую ответственную миссию - доставку анализов в лабораторию. Обычно эта курьерская функция возлагается на медсестер. И именно они особенно обрадовались пополнению. Ведь теперь нагрузка на них уменьшилась. К тому же меньше контакта с биоматериалами, это сейчас тоже важно.

С виду этот беспилотник - обычная иномарка. Но на крыше у нее лидар - лазерный излучатель, который может с помощью лазеров определять расстояние до объектов. По показаниям этого прибора "мозги" беспилотника формируют 3D-картинку местности и ориентируются по ней. Также "метбрат" ориентируется по оцифрованной схеме больничного городка. То есть он знает, где какой корпус, где - лаборатория. А знает он потому, что сотрудники научного института создали так называемый цифровой двойник клинического городка. В условиях плотной застройки это позволяет ориентироваться лучше, чем по GPS. Собственно, это для Москвы не такая уж и новинка. Например, в городе работает беспилотный паркон, который ездит в центре и отслеживает порядок на дорогах.

За рулем машины, курсирующей по клиническому городку, находится инженер-испытатель, это обязательное условие работы беспилотника в России. Чуть больше месяца он работает в больнице, но весь персонал к чудо-машине привык. "Я лучше всех его знаю, - говорит главврач Алексей Свет. - Беспилотник паркуется там, куда выходят окна рабочего кабинета. И как только он начинает пищать - значит, кто-то занял его место".

Под беспилотник в больничном городке установлены указатели, нанесена разметка.