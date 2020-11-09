В Московском зоопарке умерла медведица Мурма

Белая медведица Мурма, одна из долгожителей Московского зоопарка, умерла в 29 лет. Об этом зоосад сообщил на своей странице в Facebook.

Мурма приехала в Москву в 1991 году, когда еще была медвежонком. Почти всю свою жизнь она провела в столичном зоопарке. До последнего Мурма была очень активной, подвижной, она гуляла и плавала в бассейне. Любила ловить в воде рыбу, а из растительной пищи предпочитала груши и листья салата.

Киперы делали все возможное, чтобы Мурме жилось хорошо в зоопарке. Отмечается, что в дикой природе белые медведи крайне редко доживают до такого возраста.