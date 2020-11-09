В Москве продолжается рост новых случаев коронавируса

В столице подтверждено 6897 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За последние сутки госпитализировано 1104 пациента. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 349 человек.

По возрастным категориям новые случаи распределились следующим образом: 42% - от 18 до 45 лет; 29,3% - от 46 до 65; 15% - дети; 10,1% - от 66 до 79; 3,6% - старше 80.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.