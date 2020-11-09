Новости

Мишустин призвал проводить диагностику заболеваний в более сжатые сроки 14:32
За девять месяцев 2020 года оборот розничной торговли снизился на 4,8% 14:27
Мишустин: Ни один заболевший коронавирусом не должен остаться без помощи 14:18
РЖД готовятся запустить "Ласточки" на маршруте Москва-Минск 14:12
Голландские музеи выложили в Сеть более тысячи работ Ван Гога 14:11
Умер комик Норм Кросби 14:01
В каких регионах чаще всего берут "Дальневосточную ипотеку" 14:00
Предки Джилл Байден были выходцами из Сицилии 13:56
Новый глава Архангельска Дмитрий Морев вступил в должность 13:55
Умер актер из "Фантазма" Кеннет Джонс 13:52
В Москве водитель "Газели" ударил таксиста головой об асфальт 13:52
Режиссер фильмов ужасов Джонни Кеворкян умер в 48 лет 13:47
В Румынии вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19 13:43
В Башкирии арестовали имущество экс-чиновника на 22 млн рублей 13:40
СМИ: "Ювентус" летом может продать Роналду из-за огромной зарплаты 13:20
Путин поручил сохранить объемы помощи тяжелобольным детям 13:14
В Московском зоопарке умерла медведица Мурма 13:01
В ГД внесен законопроект о создании федеральной территории "Сириус" 13:00
В Туле пройдет Международный военный кинофестиваль имени Ю. Озерова 12:58
В Москве продолжают дорожать на квартиры в новостройках 12:58
82-летняя Федосеева-Шукшина разводится с Бари Алибасовым из-за измен 12:58
В Эстонии подвергли сомнению честность выборов в США 12:56
Колледжи и вузы Подмосковья переведут на дистанционку 12:52
Путин поговорит с Асадом 12:43
В Челябинске парикмахерские закрыли за нарушение масочного режима 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 12:58
Рубрика: Экономика

В Москве продолжают дорожать на квартиры в новостройках

Текст: Александр Мелешенко

Средняя цена квадратного метра в московской массовой новостройке выросла в октябре по отношению к сентябрю на 4,5 процента до 198,6 тысячи рублей. Такой рост сопоставим с приростом за весь третий квартал этого года, подсчитали в риелторской компании "Метриум".

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Москвичи раскупили рекордное количество квартир в новостройках

В среднем цена на квартиры в новостройках в октябре составила 11,15 миллиона рублей - это на 3,7 процента больше, чем месяцем ранее. "Бюджет предложения вырос абсолютно во всех типологиях: студии - на 7,3 процента, однокомнатные - 4,0 процента, двухкомнатные - на 4,6 процента, трехкомнатные - на 4,3 процента, многокомнатные - 0,8 процента", - перечисляют аналитики.

Так, студия в среднем стоит 5,72 миллиона, а однокомнатная квартира уже 8,39 миллиона. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в среднем предлагают за 12,20 и 16,39 миллиона рублей соответственно.

По словам управляющего партнера компании Марии Литинецкой, по сравнению с октябрем прошлого года цена квадратного метра в массовых новостройках столицы выросла почти на 9 процентов. Во многом этому способствовала программа льготной ипотеки, которая подстегнула спрос.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Кадровые перестановки в правительстве. Главное
Кремль разъяснил позицию по поздравлению избранного президента США
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения