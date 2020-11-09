В Москве продолжают дорожать на квартиры в новостройках

Средняя цена квадратного метра в московской массовой новостройке выросла в октябре по отношению к сентябрю на 4,5 процента до 198,6 тысячи рублей. Такой рост сопоставим с приростом за весь третий квартал этого года, подсчитали в риелторской компании "Метриум".

В среднем цена на квартиры в новостройках в октябре составила 11,15 миллиона рублей - это на 3,7 процента больше, чем месяцем ранее. "Бюджет предложения вырос абсолютно во всех типологиях: студии - на 7,3 процента, однокомнатные - 4,0 процента, двухкомнатные - на 4,6 процента, трехкомнатные - на 4,3 процента, многокомнатные - 0,8 процента", - перечисляют аналитики.

Так, студия в среднем стоит 5,72 миллиона, а однокомнатная квартира уже 8,39 миллиона. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в среднем предлагают за 12,20 и 16,39 миллиона рублей соответственно.

По словам управляющего партнера компании Марии Литинецкой, по сравнению с октябрем прошлого года цена квадратного метра в массовых новостройках столицы выросла почти на 9 процентов. Во многом этому способствовала программа льготной ипотеки, которая подстегнула спрос.