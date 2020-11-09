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09.11.2020 13:52
Рубрика: Происшествия

В Москве водитель "Газели" ударил таксиста головой об асфальт

Текст: Михаил Фалалеев
Очередной эпизод "дорожных войн" случился в Москве на Волгоградском проспекте.

В пресс-службе УВД по ЮВАО столицы сообщили, что в территориальный отдел полиции поступила телефонограмма о том, что с Волгоградского проспекта в медицинское учреждение доставлен 31-летний приезжий с травмой головы. Телефонограмма пришла от медиков - они обязаны сообщать в полицию о всех случаях, когда травма или заболевание может быть связано с применением насилия или носить криминальный характер.

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Выяснилось, что водитель такси ехал по Волгоградскому проспекту, когда мужчина, следовавший на "Газели", не уступил ему дорогу. Они остановились на проезжей части, и в ходе конфликта водитель "Газели" подошел к водителю такси и применил борцовский прием -поднял и бросил оппонента через себя. В результате таксист ударился головой об асфальт. После этого борец остановил проезжающую мимо машину бригады скорой помощи и попросил оказать помощь таксисту, после чего уехал в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки задержали 24-летнего приезжего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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